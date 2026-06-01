‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके भारतात येणार! दिल्लीत आंदोलन करत शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा मागणार, व्हिडिओतून तारीख सांगितली

कॉकरोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजित दीपके यांनी सोमवारी (१ जून) घोषणा केली की, ते ६ जून रोजी भारतात परत येतील. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी नवी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन करतील. हा त्यांचा पहिलाच भारत दौरा असणार आहे. .त्यांनी इन्स्टाग्रामवरील एका व्हिडिओद्वारे आपल्या समर्थकांना आवाहन केले असून परीक्षांमधील अनियमिततेवरून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ही व्यंगात्मक राजकीय संघटना सुरू केल्यापासून लाखो लोक त्याच्यात सामील झाले आहेत. सध्या अमेरिकेत राहणाऱ्या दीपक यांनी समर्थकांना आणि विद्यार्थ्यांना दिल्लीतील आपल्या आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन करणारा एक व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर प्रसिद्ध केला आहे..ते म्हणाले, "आता भारतीय संविधानाच्या मार्गाचे अनुसरण करून आपण सर्वांनी एकत्र येण्याची आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची शांततापूर्ण मागणी करण्याची वेळ आली आहे. जर आपण सर्वांनी मिळून आवाज उठवला, तर ते नक्कीच आपले ऐकतील." दीपक यांनी आपल्या समर्थकांना ६ जून रोजी विमानतळावर भेटण्याचे आवाहनही केले आहे. .सीजेपीचे संस्थापक दीपके म्हणाले, "मी ठरवले आहे की मी शनिवार, ६ जून रोजी सकाळी दिल्लीत येईन. कृपया मला विमानतळावर भेटा आणि आपण एकत्र पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस स्टेशनला जाऊन जंतर मंतरवर शांततापूर्ण आंदोलन करण्याची परवानगी मागू." व्हिडिओमध्ये दीपके यांनी असा आरोप केला आहे की, परीक्षेसंबंधित वाद आणि व्यत्ययांमुळे विद्यार्थी चिंतेत आहेत. .अभिजीत दीपके यांनी केंद्रातील मोदी सरकारकडून उत्तरदायित्वाची मागणी केली आहे. दीपके यांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' नावाची युवकांवर लक्ष केंद्रित करणारी एक सोशल मीडिया चळवळ सुरू केली आहे, जिने स्थापनेपासूनच प्रचंड लोकप्रियता मिळवली असून अनेक सार्वजनिक व्यक्तींनी तिला पाठिंबा दिला आहे.