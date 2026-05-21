यूपी निवडणुकीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीला पहिला उमेदवार मिळाला; थेट मुस्लिम आमदारांनी CJP मधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला

उत्तर प्रदेशमध्ये २०२७ साली विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, सोशल मीडियावर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नावाचा एक नवीन पक्ष उदयास आला आहे. आता या पक्षाची चर्चा केवळ सोशल मीडियावरच नाहीतर उत्तर प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळातही होत आहे. बुधवारी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी, "भाजप विरुद्ध सीजेपी," असे लिहित एक गूढ पोस्ट केली. .या सगळ्यात सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे नेते आणि मऊ सदर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अब्बास अन्सारी यांनी कॉकरोच जनता पक्षाकडून निवडणूक लढवण्याबद्दल विनोदाने भाष्य केले आहे. मऊ येथे आलेल्या आमदाराला पत्रकारांनी विचारले की, ते २०२७ ची निवडणूक कोणत्या पक्षातर्फे लढवणार आहेत. .Cockroach Janata Party : ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ला कोणाचं फंडिंग? राजकीय वाटचाल कशी असणार, अभिजीत दिपकेंनी सगळचं सांगितलं; "मी तर अमेरिकेत".त्यावर उत्तर देताना अन्सारी म्हणाले, "सध्या एक कॉकरोचा पक्ष चर्चेत आहे. त्यात सामील होऊन निवडणूक का लढवू नये? जर कोणी मला तिथे नेऊ शकले, एखादे कार्यालय रिकामे असेल, तर मी सामील होऊ शकेन." सपाचे जिल्हाध्यक्ष दुधनाथ यादव यांच्याकडे पाहत अब्बास म्हणाले की, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुद्धा त्यांना सामील होण्यास सांगत आहेत..कॉकरोच जनता पक्षाकडून निवडणूक लढवण्याबद्दल बोलताना, मऊ सदरच्या आमदाराने समाजवादी पक्षाकडून पुढील निवडणूक लढवण्यास तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, अब्बास यांच्या समाजवादी पक्षात सामील होण्याबाबत पक्षाकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. गेल्या वर्षभरात भारताच्या शेजारी अनेक मोठ्या 'जनरेशन-जी' चळवळी झाल्या आहेत. बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळमधील तरुणांनी उठाव करून मोठे बदल घडवून आणले आहेत. .Fuel Adjustment Factor: डिझेल दरवाढीचा ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला फटका! मालवाहतुकीचे दर बदलणार; नवा फॉर्म्युला लागू होणार.'भारताची जनरेशन-जी कुठे आहे?' असा प्रश्न विचारणारे इंटरनेट मीम्स अनेकदा फिरत असतात. अभिजीत या चळवळीच्या माध्यमातून 'भारताची जनरेशन-जी इथेच आहे' असे म्हणत आहे का? अभिजीत अभिमानाने हसून म्हणाला, "भारताची जनरेशन-जी नेहमीच इथे होती. बघा, आम्हाला अवघ्या तीन दिवसांत किती पाठिंबा मिळाला आहे. .MRP Law Reforms: जंतर-मंतर येथे २५ मे रोजी एमआरपी कायद्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने सत्याग्रह आंदोलन.आज आमचे ३,००,००० नोंदणीकृत सदस्य आहेत. इन्स्टाग्रामवर ३३ लाख लोक आमच्यासोबत सामील झाले आहेत. तुम्हाला खरंच वाटतं का की हे एखाद्या नियोजित किंवा प्रायोजित मोहिमेमुळे शक्य आहे? अजिबात नाही. हा तरुणांचा राग आणि निराशा आहे, जी आता बाहेर पडत आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.