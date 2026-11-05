CJP Protest: पुन्हा जंतर-मंतर! SIRच्या विरोधात सीजेपीचे ७ नोव्हेंबरला आंदोलन; ठिकाणही ठरले

Kochi: एसआयआरवरून सुरू असलेला वाद आता दिल्लीतील जंतर-मंतरहून दक्षिणेत पोहोचला आहे. कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) येत्या ७ नोव्हेंबरला कोची येथे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. ‘सेव्ह डेमोक्रसी, कॅन्सल SIR’ अशी घोषणा देत पक्षाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची आणि मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनाची प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी पुन्हा पुढे आणली आहे..Abhijit Dipke CJP Protest News : पोलिसांनी परवानगी नाकारली, तरी CJP आंदोलनावर ठाम; अभिजीत दिपके म्हणाले, ‘अटकेलाही तयार’.सीजेपीने सोशल मीडियावर या संदर्भात घोषणा केली आहे. कोचीतील राजेंद्र मैदानावर सायंकाळी चार वाजता हे आंदोलन होणार आहे. ‘जंतरमंतर अॅट कोची’ असे या आंदोलनाचे नाव ठेवण्यात आले आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. त्यांच्यासोबत पक्षाचे दक्षिण विभागाचे प्रमुख विजय मल्लांगी आणि राष्ट्रीय सचिव आफरीन नवाज हेही उपस्थित राहणार आहेत. या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन पक्षाने समर्थकांना केले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घरातूनच SIR ला विरोध? २३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या आंदोलनात पती परकला प्रभाकर होणार सहभागी .दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याच्या प्रयत्नानंतर सीजेपीने आता देशातील अन्य शहरांमध्येही आंदोलनाचा विस्तार करण्याची भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी पक्षाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि SIR प्रक्रियेविरोधात दिल्लीत आंदोलनाची घोषणा केली होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर अभिजीत दिपके, अशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्ली विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले होते..CJP Protest : जंतरमंतरवरील आंदोलन भोवले ! सौरव दास, आशुतोष रांका अन् अजिंक्य शिंदेला अटक; थोड्याच वेळात दंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर करणार .दरम्यान, दिल्लीतील जंतरमंतर हे आंदोलनाचे अधिकृत ठिकाण म्हणून अधिसूचित यादीतून हटवण्यात आल्यानंतर CJP च्या नेत्यांनी त्याविरोधातही भूमिका घेतली होती. सौरव दास आणि अशुतोष रांका यांनी जंतरमंतर परिसरात प्रवेश करून राष्ट्रीय ध्वज फडकावत निषेध नोंदवला होता. या प्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली होती. सुमारे आठवडाभर तुरुंगात राहिल्यानंतर त्यांनी जंतरमंतरवरील अधिसूचना कायम असेपर्यंत तेथे आंदोलन न करण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यांची सुटका झाली..या घडामोडींनंतर कोचीतील आंदोलनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दिल्लीबाहेर आंदोलन नेण्याच्या CJP च्या प्रयत्नांचा हा पुढील टप्पा मानला जात आहे. मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेवर पक्षाने आक्षेप घेतला आहे. या प्रक्रियेमुळे लोकशाही आणि मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी पक्षाची भूमिका आहे. त्यामुळे SIR रद्द करण्याची मागणी आंदोलनातून पुन्हा मांडली जाणार आहे..SIR प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि CJP चे आरोप यांमध्ये मतभेद कायम आहेत. कोचीतील आंदोलनाला किती प्रतिसाद मिळतो आणि त्यानंतर पक्ष पुढील कोणती भूमिका घेतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.