CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी राजकीय घडामोड! अमित शाहांची धर्मेंद्र प्रधानांशी चर्चा; राजीनामा देणार? काय शिजतंय दिल्लीत?

पेपरफुटी प्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. सीजेपीने सोमवारी (२० जुलै) संसदेवर मोर्चा काढला आहे. ज्यामुळे सर्वत्र गदारोळ झाला. या गोंधळाच्या दरम्यान एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटण्यासाठी आले आहेत. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी संसद भवनात शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे..संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान होणारी आंदोलने आणि सुरक्षेच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली आहे. धर्मेंद्र प्रधान आपल्या पदाचा राजीनामा देणार की नाही, याबाबत कोणतीही माहिती नाही. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीशांचे आंदोलक संसदेच्या अगदी जवळ पोहोचले होते. पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला. .CJP Protest: वॉटर गनचे बंब, बंदुका घेऊन फौजफाटा तैनात; संसदेला छावणीचं स्वरुप, आंदोलकांना रोखण्यासाठी सज्ज.संसद मोर्चात सामील होण्यासाठी जंतर मंतरला पोहोचण्याच्या प्रयत्नात अनेक आंदोलकांनी शास्त्री भवनजवळील बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंदोलकांना नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलांना अश्रुधुराचा वापर करावा लागला. काही ठिकाणी लाठीचार्जही करण्यात आला. तर खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रवेश प्रतिबंधित करून आणि गेट्स बंद केल्यामुळे जनपथ, पटेल चौक, राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीएट आणि सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनवर अनेक प्रवासी अडकून पडले होते. .संसद मोर्चाला सुरुवात! बॅरिकेड्सना वेल्डिंग, लाठीचार्ज ते सरकारकडून चर्चेची तयारी; जंतर मंतरवर आतापर्यंत काय घडलं?.अभिजीत दिपके आणि सोनम वांगचुक हे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. अभिजीत दिपकेंनी उपोषणावर बसलेल्या इतर अनेक तरुणांसोबत सोमवारी आपले उपोषण संपवले. सरकारने आपल्याला चर्चेसाठी आमंत्रित केले असल्याचा दावा सीजेपीने केला आहे. सीजेपीचे प्रतिनिधी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांची भेट घेणार आहेत. सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सांगितले की, सरकारने चर्चेसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला आहे. कॉकरोच जनता पक्षाचे आशुतोष रांका आणि सौरभ दास हे केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.