Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक उपोषण सोडणार की सुरूच ठेवणार? CJP आंदोलनादरम्यान मोठी घोषणा; पोस्ट लिहित भूमिका स्पष्ट

दिल्लीतील जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) पुकारलेल्या आंदोलनांच्या आणि संसद मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे संदेश दिला आहे. वांगचुक यांच्या 'एक्स' नावाच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून एक नवीन पोस्ट समोर आली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे..सोनम वांगचुक यांनी आपली भूमिका मांडताना लिहिले, "मी माझे उपोषण सुरूच ठेवणार आहे. शांततेने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर होत असलेली क्रूरता पाहता, जोपर्यंत युवा नेत्यांना संसद भवनात खासदारांना भेटण्याची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा मी निर्णय घेतला आहे. मला त्यांना येथे रुग्णालयात भेटण्याची परवानगी मिळाली आहे. मला आशा आहे की सरकार त्यापूर्वी शिक्षणमंत्र्यांना जबाबदार धरेल. .JP Nadda meeting: आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर केंद्र सरकारची पहिली प्रतिक्रिया; धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा कधी होणार?.वांगचुक यांनी पत्रात लिहिले की, चिथावणी देऊनही तरुणांनी ज्या प्रकारे शांतता राखली आहे, त्यामुळे मी खूप प्रभावित झालो आहे. मी सरकार आणि पोलीस दलाला आवाहन करतो की, विद्यार्थ्यांना आज किंवा उद्या संसदेसमोर आपल्या तक्रारी मांडण्याची परवानगी देऊन हा प्रश्न सोडवावा. मला खात्री आहे की तरुण आंदोलक उद्याही आजप्रमाणेच संयम आणि सहनशीलता दाखवतील.".जंतर मंतर येथील सीजेपीचा निषेध रोखण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. मोठ्या संख्येने आंदोलक देशाच्या संसदेपर्यंत पोहोचले. प्रशासनाने परिसरातील सुरक्षा वाढवली आणि निर्बंध लादले. आंदोलकांना सुरक्षा बॅरिकेड्स ओलांडण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला. आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात संघर्ष उफाळून आला आणि लाठीचार्ज झाल्याचे वृत्त आहे..Rahul Gandhi : १५२ पेपर लीक, साडेसात कोटी विद्यार्थ्यांना मनस्ताप तरी एकही दोषी नाही, तरुणांनाच शिक्षा; राहुल गांधींचा PM मोदींवर घणाघात.सीजेपी नेते अभिजित दीपके यांनी आता दिल्ली पोलिसांच्या लाठीचार्जवरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी दिल्ली पोलिसांमधील पुरुष अधिकाऱ्यांवर महिलांवर लाठीचार्ज केल्याचा आणि सरकारवर गुंडगिरी केल्याचा आरोप केला आहे. सीजेपी नेते अभिजित दीपके म्हणाले, "हे सरकार २० नीट विद्यार्थ्यांचे प्राण घेऊन समाधानी नाही. आता ते इतरांचे रक्त सांडण्यावर टपले आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांनी महिला आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.