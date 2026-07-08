Indian Railways News : कन्फर्म तिकीट असूनही रात्रभर उभा राहून केला प्रवास; रेल्वेला ५० हजारांचा दंड, ग्राहक आयोगाचा मोठा निर्णय

Confirmed Ticket No Seat : कन्फर्म तिकीट असूनही आरक्षित डब्यात जागा न मिळाल्याने एका प्रवाशाला संपूर्ण रात्र उभ्याने प्रवास करावा लागला. या प्रकरणी ग्राहक आयोगाने भारतीय रेल्वेला दणका दिला आहे. केरळमधील ग्राहक आयोगाने रेल्वे प्रशासनाला सेवेत हलगर्जीपणा केल्याबद्दल संबंधित प्रवाशाला ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत..आयोगाचे अध्यक्ष पी. व्ही. जयराजन आणि सदस्यांनी दक्षिण रेल्वे, दक्षिण पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक तसेच तिरुवनंतपुरम येथील अतिरिक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (ADRM) यांना संयुक्तपणे नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मानसिक त्रासाबद्दल ५० हजार रुपये आणि न्यायालयीन खर्चापोटी आणखी ३ हजार रुपये देण्याचे आदेश आयोगाने दिले..नेमके प्रकरण काय?तक्रारदाराने बंगळुरूहून केरळमधील कोचुवेली येथे जाण्यासाठी तत्काळ कोट्यातून कन्फर्म तिकीट आरक्षित केले होते. मात्र, प्रवास सुरू झाल्यानंतर त्याला आरक्षित डब्यात मोठ्या प्रमाणात अनावश्यक प्रवासी बसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे स्वतःच्या आरक्षित जागेवरही त्याला बसता आले नाही..प्रवाशाने रेल्वेच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधला. मात्र, नवरात्र आणि सणांच्या सुट्ट्यांमुळे मोठी गर्दी असल्याचे कारण देत अधिकाऱ्यांनी मदत करण्याऐवजी सहकार्य करण्याची विनंती केली. त्यानंतर प्रवाशाने 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर छायाचित्रांसह तक्रार नोंदवली. तरीही कोणत्याही अधिकाऱ्याने तत्काळ दखल घेतली नाही. डब्यात इतकी गर्दी होती की उभे राहण्यासाठीही जागा नव्हती. त्यामुळे संबंधित प्रवाशाला संपूर्ण रात्र जागून आणि उभ्यानेच प्रवास करावा लागला..Railway Services Disrupted : रेल्वे सेवा विस्कळित; ८० हजार प्रवाशांना सहा कोटींचा परतावा.रेल्वेचा दावा आयोगाने फेटाळलान्यायालयात रेल्वे प्रशासनाने पूजा उत्सवामुळे सलग सुट्ट्या असल्याने मोठी गर्दी झाल्याचे सांगितले. तसेच, तक्रार मिळाल्यानंतर टीटीईने रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (RPF) मदतीने पुढील स्थानकावर अनारक्षित प्रवाशांना बाहेर काढून तक्रारदाराची जागा उपलब्ध करून दिल्याचा दावा केला..मात्र, ग्राहक आयोगाने हा दावा फेटाळून लावला. रेल्वेकडून या कारवाईचे कोणतेही ठोस पुरावे किंवा अधिकृत कागदपत्र सादर करण्यात आले नसल्याचे आयोगाने नमूद केले. सोशल मीडियावरील तक्रार आणि छायाचित्रांची पडताळणी केल्यानंतर रेल्वे सेवेत त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे आयोगाने म्हटले. तसेच, एका महिन्याच्या आत नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करण्याचे आदेश रेल्वेला देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.