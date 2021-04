अर्ध्यावरती डाव मोडला! निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस उमेदवाराचं निधन

Tamil nadu assembly election 2021: चेन्नई : देशात कोरोनाने धुमाकूळ घातला आहे. असे असतानाही पाच राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडत आहे. कोरोनाचा फैलाव होऊ नये, यासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम जाहीर करण्यात आले होते, पण हे सर्व नियम या निवडणुकीत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत धाब्यावर बसवले गेले. त्याचे परिणाम आता समोर येऊ लागले आहेत.

तमिळनाडूतील एका काँग्रेस नेत्याचे कोरोनामुळे निधन झाले. पी.एस.डब्ल्यू. माधव राव असं या उमेदवाराचं नाव असून ते श्रीविल्लीपुथूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवत होते. काही दिवसांपूर्वी ते कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे समोर आले. त्यानंतर त्यांची तब्येत वारंवार खालावत गेली. अखेर रविवारी (ता.११) त्यांचे निधन झाले.

दरम्यान निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राव यांचे निधन झाले आहे, त्यामुळे तेथे पुन्हा मतदान होणार नाही, पण जर ते निवडणूक जिंकले, तर मात्र पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी तमिळनाडू, पुदुच्चेरी आणि गोवाचे प्रभारी दिनेश गुंडू राव यांनी याबाबतची माहिती देत शोक व्यक्त केला.

तमिळनाडूच्या ३८ जिल्ह्यांमधील विधानसभेच्या २३४ जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान प्रक्रिया पार पडली. निवडणुकीचा निकाल २ मे रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे.

My heartfelt condolences to the family & friends of Sri Madhav Rao, senior @INCTamilNadu Leader & our candidate for the #Srivilliputhur Assembly Constituency.

Hailing from the depressed classes he was a gentleman & a committed Congressman to the core.

He will be sorely missed. pic.twitter.com/yMUxzeuuTk

— Dinesh Gundu Rao/ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (@dineshgrao) April 11, 2021