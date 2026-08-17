बूथ पातळीवरच काँग्रेसला मोठा धक्का; १०८ पदाधिकाऱ्यांनी सोडली पदं, अंतर्गत नाराजी चव्हाट्यावर

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या गोवा दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोवा काँग्रेसमधील अंतर्गत नाराजी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. काँग्रेसच्या सुमारे १०८ बूथ लेव्हल एजंट्स (BLA-2) यांनी राजीनामे दिल्याची माहिती समोर आली आहे. काही पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रांच्या प्रतीही सार्वजनिक केल्या आहेत. बूथ पातळीवरील कार्यकर्ते हे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या संघटनेचा महत्त्वाचा आधार असतात. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने BLA-2 पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे समोर येणे ही काँग्रेसच्या संघटनात्मक व्यवस्थेसाठी गंभीर बाब मानली जात आहे..मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या गोवा दौऱ्यात बूथ पातळीवरील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यावर भर दिला जाणार असताना, त्याच काळात बूथ पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेतृत्व तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या नाराजीची दखल घेणार का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. काँग्रेसकडून सातत्याने बूथ पातळीवरील संघटना मजबूत करण्याचा दावा केला जातो. .CJP Protest: 'सीजेपी'च्या आंदोलनामुळे भाजपच्या आणखी एका बड्या नेत्याची खुर्ची गेली; आता 'जेन-झीं'वर विशेष लक्ष?.मात्र प्रत्यक्षात बूथ पातळीवरील पदाधिकारीच राजीनामा देत असतील, तर पक्षाच्या संघटनात्मक धोरणाचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पक्षातील बैठका, संघटनात्मक निर्णय आणि निवडणूक नियोजनामध्ये तळागाळातील कार्यकर्त्यांना किती स्थान दिले जाते, यावरही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही कार्यकर्त्यांकडून पक्षातील निर्णयप्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली जात असून, महत्त्वाचे निर्णय काही मोजक्या नेत्यांच्या प्रभावाखाली घेतले जात असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. या आरोपांवर गोवा काँग्रेस नेतृत्वाने स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे आहे..गोवा काँग्रेसमध्ये अलीकडील काही संघटनात्मक घडामोडींमुळेही नाराजीची चर्चा सुरू आहे. अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वाशीम खान, सोशल मीडिया विभागाशी संबंधित पदाधिकारी आणि इतर काही कार्यकर्त्यांवर पक्षाने केलेल्या कारवाईमुळे पक्षांतर्गत मतभेद अधिक तीव्र झाल्याचे दावे केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर पक्षामध्ये मतभेद मांडण्यासाठी कार्यकर्त्यांना पुरेसे व्यासपीठ उपलब्ध आहे का? हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो..गोव्यात काँग्रेसची संघटना मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय नेतृत्वाकडून प्रयत्न सुरू असताना, त्याचवेळी बूथ पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे समोर येणे ही विरोधाभासी परिस्थिती आहे. मोठ्या नेत्यांचे दौरे आणि बैठका यापेक्षा तळागाळातील कार्यकर्त्यांचा विश्वास मिळवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेतृत्वाने या राजीनाम्यांची कारणे गांभीर्याने तपासून, नाराज कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्याची गरज आहे..अमित मालवीय यांना हटवलं, भाजपच्या IT सेलची कमान आता केमिस्ट्री प्राध्यापकाच्या हाती, कोण आहेत दीपक म्हस्के?.ही केवळ १०८ BLA-2 पदाधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यांची बाब नाही; हा गोवा काँग्रेसच्या संघटनात्मक व्यवस्थेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा संकेत आहे. खर्गे यांच्या गोवा दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेतृत्व या नाराजीची दखल घेऊन तळागाळातील कार्यकर्त्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी कोणती पावले उचलणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.