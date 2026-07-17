Congress on Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर काँग्रेसचा अखेर पाठिंबा; 'उपोषण मागे घेण्याच केलं आवाहन

Sonam Wangchuk Hunger Strike : पर्यावरणवादी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांविरोधात उपोषणाला बसलेले सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनावर अखेर काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस (संघटन) के. सी. वेणुगोपाल यांनी गुरुवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत वांगचुक यांच्या मागण्यांना पाठिंबा जाहीर केला. त्याचबरोबर त्यांच्या प्रकृतीची चिंता व्यक्त करत उपोषण मागे घेण्याचे आवाहनही केले..वेणुगोपाल यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, "भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस गेल्या दीड महिन्यापासून हीच मागणी करत आहे. विशेषतः परीक्षा व्यवस्थेच्या झालेल्या घोटाळ्याबाबत आणि मोदी सरकारच्या उत्तरदायित्वाच्या अभावामुळे वांगचुक यांना वाटणारी वेदना आणि संताप आम्हालाही तितकाच आहे.".ते पुढे म्हणाले, "वांगचुक यांच्या प्रकृतीचा विचार करून त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी आमची विनंती आहे. त्यांच्या चिंता या आमच्याही चिंता आहेत. इतर विरोधी पक्षांप्रमाणेच काँग्रेसही केंद्र सरकारला धारेवर धरत राहील आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवेल."मात्र, वेणुगोपाल यांच्या पोस्टमध्ये जंतर-मंतरवरील आंदोलनाची सुरुवात करणाऱ्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP)चा कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही. नीट-यूजी (NEET-UG) प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी या संघटनेने आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर सोनम वांगचुक या आंदोलनात सहभागी झाले असून गेल्या 19 दिवसांपासून ते बेमुदत उपोषण करत आहेत..दरम्यान, गुरुवारी आम आदमी पक्षाचे संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव यांनी जंतर-मंतर येथे जाऊन आंदोलकांची भेट घेतली..Aamir Khan Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खानची पहिली प्रतिक्रिया; '3 इडियट्स'मधील रँचोबाबत केला मोठा खुलासा.काँग्रेसमध्ये सावध भूमिकाकाँग्रेसमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पक्ष अद्याप या आंदोलनाबाबत सावध भूमिका घेत आहे. आंदोलनावर डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा प्रभाव वाढत असल्याची पक्षाची धारणा आहे. तसेच भविष्यात हे आंदोलन 'आप 2.0'सारखा स्वतंत्र राजकीय पर्याय बनून काँग्रेसच्या मतांवर परिणाम करू शकते, अशीही पक्षाची भीती असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.यापूर्वी काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही पक्षाच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. "सरकारकडून आम्ही सातत्याने जबाबदारीची मागणी करत आहोत. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही जवळपास दोन महिन्यांपासून करत आहोत," असे त्यांनी स्पष्ट केले होते..अनेक विरोधी पक्षांचा पाठिंबागेल्या तीन आठवड्यांत आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), तृणमूल काँग्रेस, सीपीआय, सीपीआय (एमएल)-लिबरेशन आणि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. डीएमकेचे नेतेही आंदोलनस्थळी भेट देऊन गेले असून विविध विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळांनी जंतर-मंतर येथे आंदोलकांची भेट घेतली आहे.याआधी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनीही सोनम वांगचुक यांना पत्र लिहून परीक्षा व्यवस्थेबाबत त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांशी सहमती दर्शवली होती. तसेच त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्याचे आवाहन करत त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.