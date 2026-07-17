देश

Congress on Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर काँग्रेसचा अखेर पाठिंबा; 'उपोषण मागे घेण्याच केलं आवाहन

Congress Support Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाला काँग्रेसने अखेर पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्याचवेळी त्यांच्या प्रकृतीची चिंता व्यक्त करत उपोषण मागे घेण्याचे आवाहनही पक्षाने केले.
Congress on Sonam Wangchuk rahul gandhi

Congress on Sonam Wangchuk rahul gandhi

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sonam Wangchuk Hunger Strike : पर्यावरणवादी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांविरोधात उपोषणाला बसलेले सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनावर अखेर काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस (संघटन) के. सी. वेणुगोपाल यांनी गुरुवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत वांगचुक यांच्या मागण्यांना पाठिंबा जाहीर केला. त्याचबरोबर त्यांच्या प्रकृतीची चिंता व्यक्त करत उपोषण मागे घेण्याचे आवाहनही केले.

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