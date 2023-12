Congress: काँग्रेस संपलेली नाही..! 'त्या' दिवशी इंदिरा गांधींना नागपूरनं दिलेला आत्मविश्वास, पंतप्रधानपदला पुन्हा घातली होती गवसणी

नवी दिल्ली : वर्धापन दिनानिमित्त विदर्भातील नागपुरातून काँग्रेसचं लोकसभेच्या प्रचाराचं बिगुल वाजणार आहे. 'है तय्यार हम' रॅलीचं काँग्रेसनं आयोजन केलं आहे. पण याचा काँग्रेसला खरंच किती फायदा होईल? याचे आडाखे बांधले जात आहेत. पण अशाच विदर्भातील एका सभेमुळं इंदिरा गांधींना मात्र मोठ यश मिळालं होतं, याची आठवण यानिमित्त ताजी झाली आहे. (Congress Nagpur Rally confidence given to Indira Gandhi got again Prime Ministrer post)