Corona Update - केंद्र सरकारकडून नव्या गाइडलाइन्स जाहीर

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आता लॉकडाऊनमधील आणखी काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. याबाबतचे नवे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यामध्ये सिनेमागृहे जास्त क्षमतेनं सुरू करता येणार आहेत. तसंच स्विमिंग पूलसुद्धा उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

गाइडलाइन्स 28 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नव्या गाइडलाइन्स जारी केल्या असून त्या 1 फेब्रुवारीपासून 28 फेब्रुवारीपर्यंत लागू राहतील.

Union Home Ministry issues an order to enforce guidelines for surveillance, containment & caution which will be effective from Feb 1 to Feb 28; states/UTs mandated to continue to enforce containment measures & SOPs on various activities & COVID appropriate behaviour. pic.twitter.com/owHbYZVgmt

