Corona : परदेशी प्रवाशांसाठी नवे SOP; राज्यात रुग्णवाढीमुळे वाढली चिंता

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पुन्हा एकदा खबरदारीचा इशारा देण्यात आला आहे. कोरोनाच्या नियमांचे पालन करण्यात अजिबात ढिलाई न बाळगण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर परदेशातील प्रवाशांसाठी नवे SOP लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या 22 फेब्रुवारीपासून हे नवे नियम लागू केले जाणार आहेत. राज्यात वाढत्या रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या चर्चांना उधाण आले आहे. राज्य सरकारकडून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहे.

India reports 12,881 new #COVID19 cases, 11,987 discharges, and 101 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,09,50,201

Total discharges: 1,06,56,845

Death toll: 1,56,014

Active cases: 1,37,342

Total Vaccination: 94,22,228 pic.twitter.com/m4dzrdcOHd

— ANI (@ANI) February 18, 2021