धक्कादायक! बर्थडे पार्टीला बोलवून त्यानं 20 मुलांना ठेवलं डांबून

फरुखाबाद (उत्तर प्रदेश) : वाढदिवसाच्या पार्टीला बोलावल्यानंतर त्यांना घरात ओलीस ठेवल्याची घटना उत्तर प्रदेशातील फरुखाबाद जिल्ह्यात घडली आहे. यामुळे पोलिसांची तारांबळ उडाली असून, माथेफिरुने पोलिसांवर गोळीबारही केला.

सायंकाळी पाच वाजल्यापासून हे ओलीस नाट्य सुरू आहे. पोलिसांनी मुलांची सुटका करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी माथेफिरूने पोलिसांवर ग्रेनेड फेकल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळं मुलांच्या सुटकेसाठी एटीएसची कमांडो पथक बोलवण्यात आलं आहे.

#UPDATE : The person who is holding more than 15 children & a few women hostage at a house, opened fire at and threw a hand grenade at police. 3 police personnel & a villager injured. The person had invited the children to his house, on his daughter's birthday. Police operation on https://t.co/UijF0FRDrF

या घटनेबाबत मिळालेली माहिती अशी, फरुखाबाद जिल्ह्यातील मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्रातील कथरिया या गावातील सुभाष गौतम याच्या मुलीचा आज वाढदिवस होता. त्यासाठी आजूबाजूची 20 मुले वाढदिवसासाठी आली होती. मुलीचा वाढदिवस साजरा झाल्यानंतर सुभाषने अचानक सर्व मुलांना घरातील तळघरात कोंडले आणि घराच्या गच्चीवर चढला आणि जोरजोराने ओरडू लागला. आजूबाजूंच्या लोकांनी एकत्र येत त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याने समजावण्यास आलेल्या मित्रावरच गावठी बंदुकीतून गोळीबार केला.

ADG law & order PV Ramashastry: Rescue operation is being done. Quick Response Team (QRT) and Special Operation Group (SOG) team are there. Anti-Terrorism Squad (ATS) is on its way. It is being said that around 20 children are inside. https://t.co/rRliU5vMIh

माहिती मिळताच पोलिसही दाखल झाले. जवळ आले तर घर उडवून लावण्याची धमकी त्याने दिली. 10 ते 12 वर्षे वयोगटातील मुले असल्याने पोलिस आणि गावकरी जोखीम घ्यायला तयार नव्हते. त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला. सुभाष गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असून, त्याच्यावर चोरी, लूटमारीचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. रात्री उशिरापर्यंत ओलीसनाट्य सुरूच होते.

CM Yogi Adityanath had called a high level meeting over Farrukhabad incident. Chief Secy, Principal Secy (Home), DGP, ADGP Law & Order were present. CM also talked to the DM & SP. (file pic)

A man is holding over 15 children hostage at a house in a village in Farrukhabad. pic.twitter.com/kyCNoINAyf

