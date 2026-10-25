बंगालच्या उपसागरात ‘अर्नब’ चक्रीवादळाचा धोका! १४० किमी वेगाने वाहणार वारे; ६ राज्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज; मच्छिमारांना सतर्कतेचा इशारा

बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढत असून, त्याचं चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. या वादळाला ‘अर्नब’ असं नाव देण्यात आलं आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २७ ऑक्टोबरपर्यंत हे गंभीर चक्रीवादळ बनू शकतं. त्यानंतर २८ ऑक्टोबरला आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे. या काळात ताशी ११५ ते १२५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात, तर वाऱ्याचे झोत ताशी १४० किलोमीटरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे किनारपट्टीवरील नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..चक्रीवादळाच्या संभाव्य प्रभावामुळे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि केरळसह काही राज्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमधील दक्षिण २४ परगणा, पूर्व मिदनापूर, बांकुरा आणि झारग्राम या जिल्ह्यांमध्ये २८ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान मुसळधार पाऊस पडू शकतो. कोलकाता शहरातही जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..Bay of Bengal Cyclone : बंगालच्या उपसागरात तीव्र चक्रीवादळाचे संकेत; राज्यात पावसाचा अलर्ट, अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट.समुद्रात वाऱ्याचा वेग वाढण्यासोबतच उंच लाटा उसळण्याची शक्यता असल्याने मच्छिमारांनी समुद्रात जाणं टाळावं, असं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. आधीच समुद्रात गेलेल्या मच्छिमारांनाही परतण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. चक्रीवादळाचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन ओडिशातील चिलिका सरोवरातील पर्यटक नौका आणि फेरी सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही बंदी २९ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार आहे. पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरी जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत..TVK West Bengal Expansion : तमिळनाडूनंतर आता 'या' राज्यातही विजय यांच्या 'टीव्हीके'ची एन्ट्री? पक्ष कार्यालय उद्घाटनानंतर राजकीय चर्चांना उधाण.हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचं क्षेत्र पश्चिम-वायव्य दिशेने सरकत आहे. २६ ऑक्टोबरच्या सकाळपर्यंत त्याचं चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर २७ ऑक्टोबरपर्यंत त्याची तीव्रता आणखी वाढू शकते. २८ ऑक्टोबरच्या सकाळी आंध्र प्रदेशातील बापटला आणि विशाखापट्टणमदरम्यान तसेच यानमच्या किनारपट्टीजवळ हे वादळ धडकण्याचा अंदाज आहे. मुसळधार पाऊस आणि वेगवान वाऱ्यांमुळे किनारपट्टीवरील सखल भागांत पाणी साचण्याचा धोका आहे. शेती, घरे, रस्ते आणि वीज यंत्रणेचं नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेता नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.