धक्कादायक! फेसबूकच्या 26 कोटी यूजर्सचा डेटा झाला लीक

नवी दिल्ली : डेटा चोरी आणि गैरव्यवहारांमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या फेसबूकच्या अडचणींमध्ये नव्याने वाढ झाली आहे. फेसबूकच्या 26 कोटी सत्तर लाख वापरकर्त्यांची माहिती उघड झाल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे.

तुलनाकार आणि सुरक्षा संशोधक बॉब डायचेंको यांच्या अहवालानुसार, वापरकर्ता आयडी, फोन नंबर आणि त्यांची नावे यांचा समावेश असलेला 26 कोटी 71 लाख 40 हजार 436 वापरकर्त्यांची माहिती ऑनलाईन डाटाबेसवर उघड झाली आहे.

या विषयी बॉब यांनी सांगितले की, हा डेटाबेस कोणालाही पासवर्ड अथवा इतर संकेतांकांशिवाय मोफतपणे उपलब्ध होवू शकतो. त्यामुळे या माहितीचा वापर करुन स्पॅम एसएमएस आणि सायबर हल्ल्यांसाठी केला जाऊ शकतो. यानंतर बॉब यांनी इंटरनेटची सेवा पुरवणाऱ्या संस्थेशी संपर्क साधून ही माहिती त्यांच्या सर्व्हरवरुन हटवण्याची मागणी केली आहे.

