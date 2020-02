Delhi Violence : हिंसाचारातील मृतांची संख्या 34 वर

नवी दिल्ली : ईशान्य दिल्लीच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार सुरु आहे. यामध्ये मृतांची संख्या आता 34 वर गेली आहे. सलग चौथ्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारात अनेकांचा मृत्यू झाला तर अनेकजण जखमी झाले.

आंदोलकांनी घरे, गाड्या आणि दुकानांची नासधूस करत आगी लावल्या. दगडफेक केल्याने पोलिसांनी लाठीमार केला तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. चांदबाग, भजनपुरा भागातही आंदोलनकर्त्यांनी काही ठिकाणी आग लावण्याचा प्रयत्न केला. सीएए समर्थक आणि विरोधकांनी एकमेकांवर आज सकाळी दगडफेक केली. त्यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांना पांगविण्यासाठी लाठीमार केला आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

Death toll rises to 34 after one person passed away at Jag Parvesh Chander Hospital in Shahdara. #DelhiViolence pic.twitter.com/IPXq1E9prg

— ANI (@ANI) February 27, 2020