शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लावणारा दीप सिद्धू आहे तरी कोण?

नवी दिल्ली : पंजाबी गायक-अभिनेता दीप सिद्धू याने प्रजासत्ताक दिनी दिल्ली येथे झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी जमावाचे नेतृत्व केले आणि शेतकरी संघटना तसेच तरुणांना भडकविल्याचा आणि शीखांचा धार्मिक ध्वज फडकवण्याकरता उद्युक्त केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर 'निशाण साहीब' फडकवल्यानंतर जमावाने तेथील पोलिसांवरही झडप घेतली होती. या जमावाला भडकवण्यामागे सिद्धू जबाबदार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

दीप सिद्धू हा भारतीय जनता पक्षाचा निकटवर्तीय मानला जातो. किसान संघ मोर्चाने त्याला सिंघू सीमेवर आंदोलनात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती. माजी गँगस्टर लख्खा सिधाना यालाही शेतकरी संघटनांनी कोणत्याही व्यासपीठावर येण्यास मनाई केली होती. मात्र, या दोघांनी खलिस्तानी घटकांशी युती करत आंदोलन भडकवण्याचा प्रयत्न केला.

- खेळाडू, गँगस्टर ते राजकारण; दिल्ली हिंसाचाराप्रकरणी नाव आलेला लक्खा सिधाना आहे कोण?

दीप सिद्धू हा लाल किल्ल्यावर खालसा ध्वज हातात घेऊन घोषणाबाजी करताना दिसून आला. शेतकरी आंदोलनाचा भाग नसतानाही तो या ठिकाणी कसा पोहोचला याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. शेतकरी विरोधी शक्तींना मदत करण्याचं काम तो यावेळी करत होता, असा आरोप करण्यात आला आहे. भाजपचे गुरुदासपूरचे खासदार सनी देओल यांच्या प्रचाराची मदार त्यांने सांभाळली होती.

Deep Sidhu has posted a live video on Facebook from the Red Fort Ramparts. Deep Sidhu was managing the election of BJP MP Sunny Deol in Gurdaspur in 2019.

It's clear who is behind the violence to discredit the peaceful #FarmersProtest. #भाजपा_का_किसानों_पर_हमला pic.twitter.com/ar1XW5UN7o

— Saral Patel (@SaralPatel) January 26, 2021