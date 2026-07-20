दीपकेला ताब्यात घेतलं, गाड्यांची हवा सोडली; आंदोलकांवर लाठीचार्ज, भरपावसात दिल्लीतलं वातावरण तापलं

दिल्लीतील सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावेळी आंदोलकांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चा वळवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांकडून त्यांना रोखण्यात आलं. यावेळी जमाव पांगवण्यासाठी अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या, तसेच काही ठिकाणी लाठीमार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे आता आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अभिजित दीपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असल्याचं सांगण्यात येत आहे. सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. सरकारकडून आंदोलनाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आंदोलकांमध्येही संतापाची लाटू दिसून येते आहे..CJP Protest: वॉटर गनचे बंब, बंदुका घेऊन फौजफाटा तैनात; संसदेला छावणीचं स्वरुप, आंदोलकांना रोखण्यासाठी सज्ज.दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा आणखी वाढवण्यात आली असून संसदेकडे जाणारे अनेक प्रमुख मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. जंतर-मंतर परिसरासह जवळपास तीन किलोमीटरच्या हद्दीत इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आल्याची माहिती आहे. तसेच अनेक गाड्यांची हवा सोडण्यात आली आहे. .संसद मोर्चाला सुरुवात! बॅरिकेड्सना वेल्डिंग, लाठीचार्ज ते सरकारकडून चर्चेची तयारी; जंतर मंतरवर आतापर्यंत काय घडलं?.दुसरीकडे, सरकारने चर्चेची तयारी दर्शवल्यानंतर परिस्थिती निवळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सीजेपीच्या शिष्टमंडळाची भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत बैठक होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्याने राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.