Delhi Crime News: फुटपाथवरून १० वर्षांच्या चिमुकलीला उचललं, अत्याचारानंतर संपवलं; जंगलात फेकला मृतदेह, दिल्ली हादरली

दिल्लीत एका १० वर्षांच्या चिमुकलीची अत्याचारानंतर हत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. चिमुकली फूटपाथवर झोपली असताना तिचं अपहऱण केलं. अपहरणानंतर तिच्यावर अत्याचार करून हत्या केली. चिमुकलीचा मृतदेह जंगलात लपवून ठेवला होता. या प्रकऱणी कॅब ड्रायव्हर असलेल्या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. Delhi Crime 10 Year Old Girl Abducted and Murdered Cab Driver Arrested by Police.दक्षिण दिल्लीतील महरौली परिसरात कॅब ड्रायव्हरने १० वर्षांच्या चिमुकलीची हत्या केली. कॅब ड्रायव्हरला अटक केली असून त्याने गुन्हा मान्य केला आहे. त्याच्यावर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, सोमवारी पहाटे चिमुकलीचं अपहरण झालं. ती आई-वडिलांसोबत फुटपाथवर झोपली होती. पीडितेच्या कुटुंबाला जाग आल्यानंतर ती जवळपास दिसत नव्हती. जेव्हा याची माहिती मिळाली तेव्हा तिचा शोध घेतला. चिमुकली सापडत नसल्यानं त्यांनी पोलिसात धाव घेतली..Ketan Agrawal Death : लग्नाला 2 विमानं, 17 कोटींचा पॅलेस बूक केला; पण होणाऱ्या पत्नीनं लोहगडावरून ढकलून संपवलं, प्रियकरासह दोघांना अटक.संशयिताचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी अनेक टीम तयार केल्या. परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरा फूटेज तपासलं. मुलीचं अपहरण करणाऱ्या आरोपीची ओळख पटल्यानंतर काही तासातच त्याला शोधून काढलं..अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, आरोपीने चिमुकलीचं अपहऱण करून तिच्यावर अत्याचार केला आणि नंतर तिची हत्या केली. पोलीस चौकशीत आरोपी कॅब ड्रायव्हरने गुन्हा मान्य केला आहे. अटकेपासून वाचण्यासाठी त्याने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. चिमुकलीचा मृतदेह जंगलात फेकून दिला होता..पीडित कुटुंब फुटपाथवरच झोपत असे. मुलगी फुगे विकायची तर आई-वडील रोजंदारीवर काम करायचे. त्यांना चार मुलं असून त्यात चिमुकलीचाही समावेश होता. पीडित कुटुंब आणि आरोपी हे मूळचे बिहारचे आहेत. पीडित चिमुकलीचे कुटुंब गरिबीमुळे भाडं देणं शक्य नसल्यानं रस्त्यावरच राहत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.