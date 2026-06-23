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Delhi Crime News: फुटपाथवरून १० वर्षांच्या चिमुकलीला उचललं, अत्याचारानंतर संपवलं; जंगलात फेकला मृतदेह, दिल्ली हादरली

ten year old girl killed after abduction दिल्लीत १० वर्षांच्या चिमुकलीची अपहरणानंतर हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. या प्रकरणी कॅब ड्रायव्हरला अटक केली असून अधिक तपास पोलीस करत आहेत.
Delhi child abduction case

Delhi child abduction case

Esakal

सूरज यादव
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दिल्लीत एका १० वर्षांच्या चिमुकलीची अत्याचारानंतर हत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. चिमुकली फूटपाथवर झोपली असताना तिचं अपहऱण केलं. अपहरणानंतर तिच्यावर अत्याचार करून हत्या केली. चिमुकलीचा मृतदेह जंगलात लपवून ठेवला होता. या प्रकऱणी कॅब ड्रायव्हर असलेल्या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. Delhi Crime 10 Year Old Girl Abducted and Murdered Cab Driver Arrested by Police

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