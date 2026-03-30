लष्करच्या कुख्यात दहशतवाद्याला अटक, ISI च्या इशाऱ्यावर भारताविरोधात रचला होता मोठा कट

Delhi Metro Poster: मेट्रो स्टेशनवरील देशविरोधी पोस्टर प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी शब्बीर अहमद लोन याला अटक केली आहे. तो लष्कर-ए-तैयबा या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असल्याची माहिती आहे. दिल्लीच्या सीमेवरून त्याला अटक करण्यात आली आहे. तो दिल्लीत देशविरोधीत पोस्टर लावणाऱ्या गटाचा हॅंडलर असल्याचीही माहिती आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, तो पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयसाठी भारतात लष्कर-ए-तैयबाचा नवीन गट उभारण्याच्या तयारीत होता. गुप्त माहितीच्या आधारे त्याला दिल्ली सीमेवरून ताब्यात घेतलं. तो बांग्लादेशात राहून भारतात हल्ल्याची योजना आखत होता, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..Delhi News: दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला; आठ संशयितांना अटक, लाल किल्ल्यासह धार्मिक स्थळे लक्ष्य.काही दिवसांपूर्वी राजधानी दिल्लीपासून कोलकात्यापर्यंत या अनेक ठिकाणी भारतविरोधी पोस्टर लावण्यात आले होते. या पोस्टरमध्ये बुरहान वानी आणि पाकिस्तानचा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच, ठार मारण्यात आलेल्या जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवादी बुरहान वानीचे कौतुक करणारी चित्रे आणि "भारत नरसंहार थांबवा, काश्मीर मुक्त करा" अशा घोषणा लिहिल्या होत्या..Uttar Pradesh: युपीत पुन्हा एनकाउंटर, शिपायावर गोळी झाडून पळून 'शाका'ला फिल्मी स्टाईल अटक.याप्रकरणी ८ फेब्रुवारी रोजी लेखी तक्रार नोंदवण्यात आली होती. दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा नोंदवल्यानंतर हे प्रकरण विशेष पथकाकडे सोपवण्यात आलं होतं. त्यावेळी पोलिसांनी आठ आरोपींना अटक केली होती. यापैकी बहुतांश आरोपी बांग्लादेशी नागरिक असल्याचे समोर आले होतं. ते बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केल्याचही स्पष्ट झालं होतं.