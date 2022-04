तब्बल 80 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड; दिल्ली पोलिसांनी ठोकल्या आरोपीस बेड्या

अनेक बँका आणि व्यक्तींकडून 80 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतलेल्या एका व्यक्तीस दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. आरोपी हा दिल्लीतील ग्रीन पार्कमधील रहिवासी असून विनय विशाल शर्मा असे त्याचे नाव आहे. विनय अ‍ॅफिनिटी सलूनचा मालक असून त्याने अनेक बँका आणि व्यक्तींकडून कर्ज घेतले होते. (Delhi Police arrested Vinay Vishal Sharma who for scamming people of almost Rs 80 crore)

अनुराग चंद्रा यांनी तक्रार दाखल केली होती की, विनय विशाल शर्माने 2016 मध्ये त्यांच्या कंपनीमध्ये पैसे गुंतवण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. विशालने अनुरागला त्याच्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवले. विनयने सुशांत लोक फेज-1 येथील निवासी मालमत्तेचा ताबा आणि तीन आउटलेट्समधील फायदेशीर व्याजही सुरक्षितेसाठी म्हणून जमा केले होते.

अनुरागने विनयच्या कंपनीला ७.५ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले होते. तपासात असे दिसून आले की करारावर स्वाक्षरी करताना 2.5 कोटी रुपये अ‍ॅफिनिटीला देण्यात आले होते, सुशांत लोक फेज-1 मधील मालमत्ता आधीच एचडीएफसी बँकेला कोलॅटरल मालमत्ता म्हणून देण्यात आली होती. घर खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जासाठी ही कोलॅटरल मालमत्ता होती.

विनयने अनेक बँका आणि व्यक्तींकडून 80 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतल्याचे तपासात पुढे आले आहे. तो लोकांना त्यांची मालमत्ता गहाण ठेवून बँकांकडून कर्ज घेण्यास प्रवृत्त करत असे आणि ते पैसे आपल्या व्यवसायासाठी वापरत असे. त्याने त्याच्या कंपनीची इक्विटी आणि काही मालमत्ता विकून त्यांना सुरक्षा म्हणून देऊन लोकांकडून पैसे घेतले. त्याने लोकांकडून घेतलेले बहुतेक पैसे अनेक व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या नावावर केले.

त्याच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे गोळा केल्यानंतर एसीपी वीरेंद्र ठकरन यांनी एक पथक तयार केले. विनयला ४ एप्रिल रोजी त्याच्याकार्यालयातून अटक करण्यात आली होती.