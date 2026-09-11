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Delhi Police IPS Transfers : दिल्ली पोलिस दलात मोठा फेरबदल; 5 आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, कोणाची कुठे नियुक्ती? पाहा बदल्यांची यादी

Delhi Police IPS Transfers : दिल्ली पोलिस दलात पाच IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. चिन्मय बिस्वाल, इश सिंघल यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांना नवीन पदे आणि अतिरिक्त जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.
IPS Officers New Posting

IPS Officers New Posting

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिस दलात मोठा फेरबदल करण्यात आला आहे. पाच IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नव्या नियुक्त्या करण्यात आल्या असून, काही अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभारही सोपवण्यात आला (Delhi Police IPS Transfers) आहे. पोलिस स्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार उपराज्यपालांनी या नियुक्त्यांना मंजुरी दिली आहे.

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