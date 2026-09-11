Delhi Police IPS Transfers : दिल्ली पोलिस दलात मोठा फेरबदल; 5 आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, कोणाची कुठे नियुक्ती? पाहा बदल्यांची यादी

नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिस दलात मोठा फेरबदल करण्यात आला आहे. पाच IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नव्या नियुक्त्या करण्यात आल्या असून, काही अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभारही सोपवण्यात आला (Delhi Police IPS Transfers) आहे. पोलिस स्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार उपराज्यपालांनी या नियुक्त्यांना मंजुरी दिली आहे..या आदेशानुसार 2008 बॅचचे IPS अधिकारी चिन्मय बिस्वाल यांची पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे संयुक्त पोलिस आयुक्त (CP/IFSO) पदाचा अतिरिक्त कार्यभारही सोपवण्यात आला आहे..तर, 2010 बॅचचे IPS अधिकारी इश सिंघल यांची अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याच बॅचचे दिनेश कुमार गुप्ता यांची अतिरिक्त पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..BRICS Summit 2026 : पीएम मोदींनी पुतिन यांना भेट दिलेला 'तिरुक्कुरल' ग्रंथ काय आहे? जाणून घ्या संत तिरुवल्लुवर यांचा इतिहास.दरम्यान, 2013 बॅचचे IPS अधिकारी विकास कुमार यांची अतिरिक्त पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांच्याकडे वाहतूक विभागाचा अतिरिक्त कार्यभारही देण्यात आला आहे. तर, 2021 बॅचच्या IPS अधिकारी इशा सिंह यांची DCP/वेलफेअर पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे DCP/लीगल सेलचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे..यापूर्वीही दिल्ली पोलिसांत मोठ्या प्रमाणात फेरबदलदिल्ली पोलिस प्रशासनात यापूर्वीही मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात आला होता. मे महिन्यात झालेल्या या फेरबदलात भारतीय पोलिस सेवेतील (IPS) 24 अधिकारी, तसेच दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह पोलिस सेवेतील 14 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. आता पुन्हा पाच IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नव्या नियुक्त्यांमुळे दिल्ली पोलिस दलातील प्रशासकीय पातळीवर मोठे बदल झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.