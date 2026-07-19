Parliament March Row: परवानगी मागितली नाही, दिलीही नाही; कलम १६३ लागू, संसद मार्चला दिल्ली पोलिसांचा स्पष्ट नकार

जंतर मंतर ते संसद भवनापर्यंतच्या मोर्चाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. २० जुलै रोजी नियोजित मोर्चासाठी आपण पूर्णपणे तयार असल्याचा दावा आंदोलक करत असले तरी दिल्ली पोलिसांनी कोणतीही परवानगी मागितलेली नाही किंवा दिलेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे. पोलिसांनी ठामपणे सांगितले आहे की, त्या परिसरात कलम १६३ किंवा कलम १४४ लागू आहे. .एका निवेदनात दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे की, सरन्यायाधीशांकडून २० जुलै (उद्या) रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याच्या प्रस्तावित वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलीस हे स्पष्ट करत आहे की, अशा कोणत्याही निषेध मोर्चा किंवा मिरवणुकीसाठी कोणतीही परवानगी मागितलेली नाही किंवा दिलेली नाही. नवी दिल्ली जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६३ (पूर्वीचे कलम १४४) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू आहेत. .Sonam Wangchuk: दिल्ली हायकोर्टात सोनम वांगचुकांना दिलासा नाही; खासगी रुग्णालयात हलवण्याची मागणी फेटाळली, आयव्ही ड्रिपबाबतही दिली माहिती.यानुसार, जंतर मंतर येथील निर्धारित निषेध स्थळ वगळता, पूर्वपरवानगीशिवाय निषेध मोर्चे, मिरवणुका, निदर्शने आणि पाच किंवा अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर कठोरपणे बंदी आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, २० जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असल्याने, जनतेची सुरक्षा, संरक्षित व्यक्तींची सुरक्षा आणि महत्त्वाच्या शासकीय आस्थापनांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कडक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. .या प्रतिबंधांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर बीएनएसच्या कलम २२३ आणि कायद्याच्या इतर लागू तरतुदींनुसार खटला चालवला जाईल. निवेदनानुसार, दिल्ली पोलिसांनी सर्व नागरिकांना कायद्याचा आदर करण्याचे, कोणत्याही अनधिकृत जमावात किंवा मोर्चात सहभागी होणे टाळण्याचे आणि सार्वजनिक शांतता व सुरक्षा राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..'मला पूर्ण काम द्या, नाहीतर दुसऱ्या राज्यात बदली करा'; भाजप आमदाराचं नाव घेत IAS अधिकाऱ्याचं सरकारला पत्र.संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी सुरू होत आहे. पोलीस आणि निमलष्करी दलही या परिस्थितीत सक्रियपणे सहभागी झाले आहेत. दिल्ली पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. उद्या, सोमवारी, संसदेवर मोर्चा काढण्याच्या आवाहनामुळे आंदोलकांची हालचाल दिवसभर तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. पोलीस आज रात्री आंदोलकांना समजावण्याचा प्रयत्न करतील की सोमवारी संसदेकडे जाणाऱ्या मोर्चाची वाट पाहतील, हे पाहणे बाकी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.