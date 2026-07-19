देश

Parliament March Row: परवानगी मागितली नाही, दिलीही नाही; कलम १६३ लागू, संसद मार्चला दिल्ली पोलिसांचा स्पष्ट नकार

Parliament March Row: जंतर मंतर ते संसद मोर्चाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. आंदोलकांचा दावा आहे की तयारी पूर्ण झाली आहे, तर दिल्ली पोलिसांनी कोणतीही परवानगी मागितली नसल्याचे म्हटले आहे.
Parliament March Row

Parliament March Row

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जंतर मंतर ते संसद भवनापर्यंतच्या मोर्चाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. २० जुलै रोजी नियोजित मोर्चासाठी आपण पूर्णपणे तयार असल्याचा दावा आंदोलक करत असले तरी दिल्ली पोलिसांनी कोणतीही परवानगी मागितलेली नाही किंवा दिलेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे. पोलिसांनी ठामपणे सांगितले आहे की, त्या परिसरात कलम १६३ किंवा कलम १४४ लागू आहे.

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