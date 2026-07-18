Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर मोठा गोंधळ; उपोषणकर्ते सोनम वांगचूक यांना पोलिसांनी उचलून रुग्णालयात नेलं... आंदोलनकर्त्यांची धरपकड

नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनावर आज सकाळी सव्वा सात वाजता दिल्ली पोलिसांनी अचानक कारवाई करत उपोषणकर्ते सोनम वांगचूक यांना ताब्यात घेऊन उपचारासाठी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्या प्रकृतीत सातत्याने बिघाड होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. यावेळी आंदोलनस्थळी मोठ्या प्रमाणात पोलिस आणि दंगल नियंत्रण पथक तैनात करण्यात आले होते. कारवाईदरम्यान काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. .उपोषणाचा २१ वा दिवससोनम वांगचूक हे गेल्या २० दिवसांपासून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतर येथे उपोषण करत असून आज त्यांच्या उपोषणाचा २१ वा दिवस होता. उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती सातत्याने खालावत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच त्यांचे वजन ९ किलोहून अधिक घटल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे वैद्यकीय उपचारांची गरज लक्षात घेऊन त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले..सकाळी सव्वासात वाजता कारवाईशनिवारी सकाळी सुमारे सव्वासातच्या सुमारास मोठ्या संख्येने दिल्ली पोलिसांचे जवान जंतर-मंतर येथे दाखल झाले. त्यानंतर आंदोलनस्थळी उपस्थित सोनम वांगचूक आणि इतर आंदोलनकर्त्यांना हटविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान काही काळ धावपळ आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांना जंतर-मंतर परिसरातून हटविण्यात आले..Sonam Wangchuk: ‘वांगचुक यांच्या आंदोलनामागील हेतू तपासला पाहिजे’; नाशिक दौऱ्यात किरण बेदी यांचे मत; शिक्षण व्यवस्थेसाठी तीन महत्त्वाच्या सूचना.हायकोर्टाच्या आदेशाचा उल्लेखसोनम वांगचूक यांना रुग्णालयात दाखल करण्यामागे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचा आधार असल्याचे दिल्ली पोलिसांनी 'एक्स'वरील पोस्टद्वारे स्पष्ट केले. प्रकृती गंभीर होत असल्यामुळे आवश्यक वैद्यकीय उपचारांसाठी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना काही आंदोलनकर्त्यांनी अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याने अल्पकाळ गोंधळ उडाला. मात्र, पोलिसांनी संयम राखत संपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षितपणे पूर्ण केल्याचा दावा करण्यात आला. जंतर-मंतरवरील आंदोलनकर्त्यांनी शांततेच्या मार्गाने परिसर रिकामा करण्याचे आवाहनही पोलिसांनी केले आहे..Congress on Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर काँग्रेसचा अखेर पाठिंबा; 'उपोषण मागे घेण्याच केलं आवाहन.मोर्चापूर्वी आंदोलन हटवले२० तारखेला संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याआधीच पोलिसांनी आंदोलनस्थळ रिकामे केले. तसेच आंदोलनस्थळावरील बॅनर आणि पोस्टरही हटविण्यात आले. दरम्यान, काहींकडून विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज झाल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी दिल्ली पोलिसांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. तसेच अभिजीत दिपके यांना ते राहत असलेल्या ठिकाणीच पोलिसांनी रोखल्याचा दावा 'कॉकरोज जनता पार्टी'ने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.