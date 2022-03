CRPFने वर्षभरात १७५ दहशतवाद्यांना केले कंठस्नान

केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे(CRPF) महासंचालक कुलदीप सिंग यांनी आज सीआरपीएफच्या वार्षिक कामगिरीबद्दल माहिती दिली. सीआरपीएफने १ मार्च २०२१ ते १६ मार्च २०२२ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १७५ दहशतवाद्यांना ठार केल्याचे कुलदीप सिंग यांनी सांगितले. (CRPF has neutralized 175 terrorists in Jammu and Kashmir and apprehended 183 from March 1, 2021 to March 16, 2022.)

सीआरपीएफने वर्षभरात उत्तम कामगिरी बजावल्याचे सांगताना कुलदीप सिंग म्हणाले, “१ मार्च २०२१ ते १६ मार्च २०२२ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १७५ दहशतवाद्यांना सीआरपीएफने कंठस्नान केले सोबत १८३ दहशतवाद्यांना अटक केली. याच कालावधीत सीआरपीएफने १९ नक्षलवाद्यांना ठार करत LWE प्रभावित राज्यांमध्ये विविध ऑपरेशनद्वारेमध्ये ६९९ नक्षलवादी पकडण्यात आले.”

सीआरपीएफ विविध श्रेणीतील ११७ संरक्षकांना सुरक्षा कवच देत असल्याची माहिती कुलदीप सिंग यांनी दिली तर ३२ महिला कर्मचाऱ्यांना व्हीआयपी सुरक्षा विंगमध्ये सहभागी करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.