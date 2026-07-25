गुडघ्यावर बसले, कानाला फोन अन् डोळ्यात भावना... राजीनाम्याची बातमी ऐकताच अभिजीत दीपके भावूक; सीजेपीची पहिली प्रतिक्रिया व्हायरल

पेपरफुटी प्रकरण आणि राजीनाम्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आपल्या राजीनामा पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, नीट पेपरफुटीची जबाबदारी त्यांनी पहिल्या दिवसापासूनच स्वीकारली होती. यापूर्वी, सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थी महिनाभरापेक्षा जास्त काळ त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही २६ दिवस उपोषण केले होते. यानंतर आता कॉकरोच जनता पार्टीची प्रतिक्रिया समोर आली आहे..सोशल मीडिया पोस्टमध्ये धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, पहिल्या दिवसापासून मी याची जबाबदारी घेतली. मी या परिस्थितीपासून कधीही दूर फिरलो नाही. परीक्षा माफिया कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याचे भविष्य उद्ध्वस्त करू देणार नाही, असा माझा दृढनिश्चय आहे. आम्ही कोणत्याही विद्यार्थ्याशी अन्याय करणार नाही. मी चार दशकांहून अधिक काळ विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण सुधारणेसाठी समर्पित आहे. माझा नेहमीच विश्वास राहिला आहे की एक मजबूत, सर्वसमावेशक आणि दूरदृष्टी असलेली शिक्षण व्यवस्था ही एका सशक्त राष्ट्राचा पाया आहे. .Dharmendra Pradhan resignation letter : धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेल्या राजीनामा पत्रात नेमकं काय लिहलं; "हा माझ्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय नाही".ते म्हणाले की, मी देशातील तरुणांच्या आकांक्षा, भावना आणि न्याय्य अपेक्षांचा मनापासून आदर करतो. भारताच्या तरुण पिढीची स्वप्ने पूर्ण करणे ही राजकीय आणि सामाजिक जीवनात आम्हा सर्वांची नैतिक वचनबद्धता राहिली आहे. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्राची सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो, असं त्यांनी सांगितलं. यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने ट्विट करत मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. .कॉकरोच जनता पार्टीने ट्विट करत सांगितलं की, झुरळांचा विजय झाला... लोकशाहीचा विजय झाला! जय हिंद!... यावेळचा त्यांनी एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. यात अभिजीत दीपके गुडघ्यावर बसून आनंद व्यक्त करताना दिसत आहे. यानंतर अभिजीत दिपकेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे..सुबह हो गई मामू! प्रधानांचा राजीनामा, अभिजीत दीपकेची पहिली प्रतिक्रिया.अभिजित दीपके यांनी आपण जिंकलो आहोत, असे सांगत या प्रकरणावर आपले पहिले निवेदन जारी केले आहे. सरन्यायाधीशांनीही या संदर्भात एक पोस्ट शेअर केली आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे स्वागत करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "जग नतमस्तक होते; त्याला वाकवण्यासाठी कोणाची तरी गरज असते. हा विजय प्राण गमावलेल्या मुलांना समर्पित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.