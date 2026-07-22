विद्यार्थ्यांचा निर्लज्जपणे राजकारणासाठी वापर, धर्मेंद्र प्रधान यांची राहुल गांधींच्या आंदोलनावर टीका

नीट पेपर फुटी प्रकरण आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. सीजेपीच्या आंदोलनानंतर आता काँग्रेसही रस्त्यावर उतरले आहे. संसद मार्चनंतर पोलिसांनी केलेल्या कारवाई विरोधात लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, प्रियंका गांधी यांच्यासह मोठ्या संख्येनं काँग्रेस नेत्यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं. दिल्ली पोलिसांनी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास या नेत्यांना ताब्यात घेतलं आणि नंतर सुटका केली. दरम्यान, यावर आता केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्याचं राजकारण केलं जात असल्याचा आरोप केलाय. .धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा सोशल मीडियावर पोस्ट करत काँग्रेसच्या ठिय्या आंदोलनावर टीका केली. धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की,राहुल गांधी आणि काँग्रेस पावसाळी अधिवेशन काळात गदारोळ करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर करत आहेत. निर्लज्जपणे विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्याचा राजकारणासाठी वाप केला जातोय. राहुल गांधी आणि काँग्रेसनं पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलन केल्यामुळे सर्वसामान्यांना अडथळा निर्माण केला आणि सुरक्षेच्या प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष केलं..Priyanka Gandhi: ‘आंदोलन दडपण्याचा सरकारला अधिकार नाही’; सुटकेनंतर प्रियांका गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल.सरकारकडून सखोल चर्चेसाठी तयारी दर्शवल्यानंतरही काँग्रेसनं लोकशाही मार्गाने चर्चेऐवजी राजकीय तमाशा करणं निवडलं. त्यांचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढणं नाही तर राजकीय फायदा उठवण्यासाठी गोंधळ घालणं आहे. राहुल गांधी चर्चा करण्याऐवजी केवळ गदारोळ निर्माण करत असल्याचंही धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले..आमचं सरकार सभागृहात नीटवर चर्चा करण्यासाठी आणि तरुणांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. भारतातील विद्यार्थी हे राजकारणाचे प्यादे म्हणून वापरले जाऊ नयेत. अराजकता किंवा घोषणाबाजी नव्हे तर तोडगा निघणं महत्त्वाचं आहे असंही धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.