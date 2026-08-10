डीएसपी ब्लॅक, स्मिरनॉफसह अनेक ब्रँडना फटका! FSSAIच्या तपासणीत मोठा खुलासा; १८ हजार पेट्या जप्त, कारण काय?

जगातील आघाडीच्या मद्यनिर्माता कंपन्यांपैकी एक असलेल्या डायाजिओला भारतात मोठा धक्का बसला आहे. कंपनीच्या सुमारे १८ हजार पेट्या भारतीय अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. या बाटल्या सुरक्षित पुनर्वापरित प्लास्टिकपासून तयार केल्याचं दर्शवणारं आवश्यक चिन्ह त्यावर नसल्याचं तपासणीत आढळल्याचं सांगण्यात आलं आहे..भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (FSSAI) अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात बंगळुरू येथील युनायटेड स्पिरिट्सच्या कारखान्याची तपासणी केली. डायाजिओ इंडियाच्या उत्पादनांसाठी प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर केला जात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती. मात्र, तपासणीदरम्यान या बाटल्यांवर आवश्यक चिन्ह नसल्याचं आढळून आलं.विशेष म्हणजे, या बाटल्यांवर त्या पीईटी म्हणजेच पॉलीएथिलीन टेरेफ्थालेटपासून बनवल्याचं दर्शवणारं चिन्ह होतं. मात्र, सरकारी नियमांनुसार आवश्यक असलेलं पुनर्वापरित प्लास्टिक आणि त्याची सुरक्षितता दर्शवणारं चिन्ह नसल्याचं अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आलं..Parsi Dairy License Suspended : तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई! मुंबईतील शंभर वर्षांहून जुन्या पारसी डेअरीचा परवाना निलंबीत; कोट्यावधींचे साहित्य जप्त.या कारवाईला डायाजिओ इंडियाने दुजोरा दिला आहे. काही बाटल्या पुढील आदेश मिळेपर्यंत अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतल्याचं कंपनीने म्हटलं आहे. या बाटल्या एफएसएसएआयने मान्यता दिलेल्या पुनर्वापरित प्लास्टिक उत्पादकाकडून घेतल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. पुरवठादारांनी आवश्यक तपासण्याही केल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे. आपली उत्पादनं ग्राहकांच्या वापरासाठी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे..या कारवाईत सुमारे १६ लाख डॉलर किमतीची उत्पादनं आणि प्लास्टिक साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे. याचा फटका सहापेक्षा जास्त ब्रँडना बसला असून, त्यात डीएसपी ब्लॅक डिलक्स व्हिस्की, स्मिरनॉफ झेस्टी लाइम ट्रिपल डिस्टिल्ड फ्लेवर्ड व्होडका आणि व्हॅट ६९ ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच एफएसएसएआयने डायाजिओच्या दोन लोकप्रिय व्हिस्की ब्रँडवरही कारवाई केली होती. त्यावेळी ग्राहकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला होता..FSSAI Liquor Ban: मद्यप्रेमींसाठी मोठी बातमी! ओल्ड मॉन्क, आरसीसह 'या' दारू ब्रँड्सच्या विक्रीवर बंदी; FSSAI ने का उचललं हे पाऊल?.या सलग कारवायांमुळे मद्य उद्योगात चर्चेला उधाण आलं आहे. उत्पादनावरील माहिती, लेबल आणि ग्राहकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित नियमांचं पालन करण्याबाबत एफएसएसएआय आता अधिक कठोर भूमिका घेत असल्याचं या कारवायांमधून दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.