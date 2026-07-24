देश

Delhi Police Officer Resignation :'जंतर-मंतरवरील पोरांना मारू शकत नाही'; दिल्लीतील पोलिस अधिकाऱ्याने दिला राजीनामा? व्हायरल व्हिडिओ

Jantar Mantar protest : 'जंतर-मंतरवरील पोरांना मारू शकत नाही' असे म्हणत दिल्लीतील पोलिस अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमागील सत्य जाणून घ्या.
Delhi Police Officer Resignation Jantar Mantar protest duty

Delhi Police Officer Resignation Jantar Mantar protest duty

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Viral video Delhi Police : जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचे डेप्युटी इन्स्पेक्टर मोहित यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे.

Loading content, please wait...
police
delhi
Delhi Police
Protest
Jantar Mantar
Jantar Mantar protest details
protest against government negligence
Sonam Wangchuk hunger strike update
Sonam Wangchuk hunger strike