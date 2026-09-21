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Germany Ganeshotsav : ड्युसेलडॉर्फमध्ये गणरायाची भव्य मिरवणूक; ढोल-ताशांच्या गजरात रंगला मराठमोळा उत्सव

Grand Ganpati Procession Held in Dusseldorf, Germany : जर्मनीतील ड्युसेलडॉर्फमध्ये मराठी मित्र मंडळ Deutschland e.V.तर्फे गणरायाची भव्य मिरवणूक उत्साहात पार पडली.
germany Ganeshotsav Dusseldorf

germany Ganeshotsav Dusseldorf

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ड्युसेलडॉर्फ, जर्मनी : महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरेचा जागर करत ड्युसेलडॉर्फ येथे गणरायाची भव्य मिरवणूक उत्साहात पार पडली. मराठी मित्र मंडळ Deutschland e.V. यांच्या वतीने रविवार, २० सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या या मिरवणुकीला जर्मनीतील भारतीय समुदायासह स्थानिक नागरिकांचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

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