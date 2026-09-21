Germany Ganeshotsav : ड्युसेलडॉर्फमध्ये गणरायाची भव्य मिरवणूक; ढोल-ताशांच्या गजरात रंगला मराठमोळा उत्सव

ड्युसेलडॉर्फ, जर्मनी : महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरेचा जागर करत ड्युसेलडॉर्फ येथे गणरायाची भव्य मिरवणूक उत्साहात पार पडली. मराठी मित्र मंडळ Deutschland e.V. यांच्या वतीने रविवार, २० सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या या मिरवणुकीला जर्मनीतील भारतीय समुदायासह स्थानिक नागरिकांचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला..सकाळी ११ वाजता Graf-Adolf-Platz येथून ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषात मिरवणुकीला सुरुवात झाली. आकर्षक सजावट, पारंपरिक वेशभूषा, ढोल-ताशांचा दणदणाट आणि लेझीमच्या तालावर ड्युसेलडॉर्फचे रस्ते मराठमोळ्या रंगात रंगून गेले. Ramanbaug Yuva Manch Germanyच्या ढोल-ताशा पथकाने केलेल्या दमदार सादरीकरणाने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले..UPI MDR Rule : पुढील महिन्यापासून रोखीचा व्यवहार घाऊक व्यापाऱ्यांचा निरोप : यूपीआयच्या नव्या नियमाने किरकोळ विक्रेते चिंतेत.Graf-Adolf-Platz येथून सुरू झालेली मिरवणूक Königsallee मार्गे Musikpavillon im Hofgarten येथे पोहोचली. संपूर्ण मार्गावर ‘गणपती बाप्पा मोरया’ आणि ‘मंगलमूर्ती मोरया’च्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला..महापौरांसह मान्यवरांची उपस्थितीMusikpavillon येथे ड्युसेलडॉर्फचे महापौर डॉ. स्टेफान केलर आणि Infosys Germanyच्या प्रमुख आंद्रेआ हेंड्रिक्स यांनी उपस्थित गणेशभक्तांना शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी उपस्थितांशी संवादही साधला. त्यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाचे महत्त्व वाढले..यानंतर भक्तिभावाने महाआरती करण्यात आली. उपस्थित भाविकांना प्रसादाचे वाटप करण्यात आले. विविध वयोगटांतील स्वयंसेवकांनी मिरवणुकीचे नियोजन, सुरक्षा, शिस्त आणि प्रसादवाटपाची जबाबदारी सांभाळली..जर्मनीत महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरा जपत भारतीय तसेच स्थानिक समुदायाला एकत्र आणणारा हा सोहळा ड्युसेलडॉर्फमधील महत्त्वाचा सांस्कृतिक उपक्रम ठरला..Gold Rate Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या भावात घसरण! सणासुदीत 10 ग्रॅमचा भाव किती? पाहा ताजा दर.कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहकार्य करणारे ड्युसेलडॉर्फ शहर प्रशासन, संबंधित विभाग, कलाकार, स्वयंसेवक, देणगीदार आणि गणेशभक्तांचे मराठी मित्र मंडळ Deutschland e.V.चे अध्यक्ष डॉ. प्रसाद भालेराव यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.