Shiv Sena Case Supreme Court : शिंदेंच्या वकिलांच्या युक्तिवादात पहिल्याच वाक्यात बाळासाहेबांचं नाव, शिवसेनेच्या सुनावणीत जबरदस्त क्लायमॅक्स?

Eknath Shinde Lawyer : आजपासून पुन्हा सुरू झालेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावरील सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना नेमकी उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदे यांची, यावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहेत. या सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला. .‘निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्यच’; शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवादशिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाची घटना आणि पक्षातील बहुमताचा विचार करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयात सांगितले. बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही निवडणूक आयोगाने हा अधिकार वापरला होता, असा दावा त्यांनी केला.१९९९ मध्ये शिवसेनेची पक्षघटना निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात आली होती. त्यावेळी आयोगाने पक्षघटनेत काही बदल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या सूचना बाळासाहेब ठाकरे यांनी मान्य केल्या होत्या. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे अधिकार शिवसेनेने त्यावेळीच मान्य केले होते, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला..२०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षघटनेत करण्यात आलेले बदल अवैध असल्याचेही कौल यांनी म्हटले. १९९९ मध्ये लोकशाही पद्धतीची पक्षघटना तयार करण्यात आली होती; मात्र २०१८ मधील बदलांमुळे पक्षातील निर्णयप्रक्रियेचे स्वरूपच बदलले, असा दावा त्यांनी केला.निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या घटना लोकशाही पद्धतीच्या असणे आवश्यक असल्याचे १९९४ पासून विविध आदेश आणि पत्रव्यवहारातून स्पष्ट केले आहे. पक्षाच्या कारभारात मनमानी किंवा तदर्थपणा असल्यास पक्षातील बहुमत कोणाचे आहे, हे ठरवणे कठीण होईल, असेही कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले..Shivsena Update: 'शिवसेना ठाकरेंची, मग बाकी काय घरगडी?', शिंदेंच्या प्रवक्त्याचा सवाल.‘विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करता येणार नाही, हे चुकीचे’शिवसेना पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेताना विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करता येणार नाही, असा युक्तिवाद चुकीचा असल्याचे कौल यांनी म्हटले.‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, ‘Symbols Order’च्या परिच्छेद १५ नुसार पक्षाचे चिन्ह कोणाला द्यायचे, हे ठरवताना संबंधित पक्षाने मिळवलेल्या जागा आणि मतांचाही विचार करता येतो. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे वेगवेगळे असले तरी विधिमंडळातील बहुमताचा निकष पूर्णपणे बाजूला करता येणार नाही.निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला त्यावेळी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा निकाल झालेला नव्हता. त्यामुळे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले, असे म्हणता येणार नाही, असाही युक्तिवाद कौल यांनी केला..‘पक्षात असंतोष होता, म्हणूनच निवडणूक आयोगाकडे गेलो’शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे गेला, तेव्हा पक्षात फूट पडल्याचे कोणतेही कारण नव्हते, असा विरोधकांचा युक्तिवादही कौल यांनी फेटाळला.पक्षात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. पक्षाची भूमिका आणि नेतृत्वाच्या निर्णयांबाबत नाराजी वाढली होती. त्यामुळेच पक्षातील अनेकांनी ‘हे असे पुढे चालू शकत नाही’, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर आम्ही निवडणूक आयोगासमोर आपणच मूळ शिवसेना असल्याचा दावा केला, असे कौल यांनी न्यायालयात सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.