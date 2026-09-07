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स्टेशनवर गर्दी, ट्रेनमध्ये चढण्याऐवजी वृद्ध थेट इंजिनवरच उभा राहिला; VIDEO VIRAL

Train Viral Video : उत्तर प्रदेशातल्या बरेलीतला वृद्धाचा रेल्वेच्या इंजिनवर उभा राहिल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यावरून सध्या रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
UP Viral Video

UP Viral Video: Elderly Man Travels on Moving Train Engine

Esakal

सूरज यादव
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UP Viral Video: धावत्या ट्रेनच्या इंजिनला लटकून प्रवास करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका वृद्धाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. बरेलीतील हा व्हिडीओ असल्याचा दावा करण्यात येतोय. दरम्यान या घटनेने रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. व्हायरल व्हिडीओत एक वृद्ध व्यक्ती गर्दी असलेल्या रेल्वे स्थानकात ट्रेनच्या इंजिनच्या समोरच्या भागावर उभा राहिल्याचं दिसतंय. प्रवाशांनी हा प्रकार आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात शूट केला आहे.

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