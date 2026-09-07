स्टेशनवर गर्दी, ट्रेनमध्ये चढण्याऐवजी वृद्ध थेट इंजिनवरच उभा राहिला; VIDEO VIRAL

UP Viral Video: धावत्या ट्रेनच्या इंजिनला लटकून प्रवास करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका वृद्धाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. बरेलीतील हा व्हिडीओ असल्याचा दावा करण्यात येतोय. दरम्यान या घटनेने रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. व्हायरल व्हिडीओत एक वृद्ध व्यक्ती गर्दी असलेल्या रेल्वे स्थानकात ट्रेनच्या इंजिनच्या समोरच्या भागावर उभा राहिल्याचं दिसतंय. प्रवाशांनी हा प्रकार आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात शूट केला आहे..रेल्वे स्थानकावर ट्रेनमध्ये चढण्यासाठी गर्दी असल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. अशा परिस्थितीत वृद्ध थेट इंजिनच्या पुढच्या भागावर उभा राहिला. दोन्ही हातांनी इंजिनच्या समोर लावलेल्या जाळीला घट्ट पकडून वृद्ध उभा राहिला असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. वृद्धाच्या या कृतीने प्रवाशांमध्येही काही काळ गोंधळ उडाला. रेल्वेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रवाशांना ट्रेनच्या डब्याबाहेर किंवा इंजिनच्या भागावर उभे राहून प्रवास करण्यास मनाई आहे. तरीही गर्दीच्या परिस्थितीत अशा प्रकारे एखादी व्यक्ती चालत्या ट्रेनवर चढून प्रवास करण्याचा प्रयत्न करतात..२५ वर्षीय रियाची निर्घृण हत्या, डोकं फ्रिजमध्ये ठेवलं, बोटंही कापलेली; ६ महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह, अंगाचा थरकाप उडवणारी घटना.वृद्धाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर उलटसुलट चर्चाही रंगली आहे. काही युजर्सनी हे अत्यंत धोकादायक असल्याचं म्हटलंय. तर काहींनी रेल्वे प्रशासनाकडून अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी करण्याची गरज व्यक्त केली..धोकादाकट्रेनच्या इंजिनला लटकून किंवा अशा पद्धतीने उभा राहणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. ट्रेनचा वेग, अचानक होणारी हालचाल, वळण, ब्रेक किंवा मार्गावरील कोणताही अडथळा यामुळे प्रवाशाचा तोल जाऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारची कृती जीवावर बेतण्याची शक्यता असते..शिक्षेची तरतूदरेल्वेच्या नियमांचे उल्लंघन करत प्रवाशांनी स्वतःचा किंवा इतरांचा जीव धोक्यात घालणे गंभीर बाब मानली जाते. ट्रेनच्या बाहेरील भागावर चढणे, लटकणे किंवा धोकादायक पद्धतीने प्रवास करणे यामुळे संबंधित व्यक्तीवर रेल्वे कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते. परिस्थितीनुसार दंड किंवा इतर कायदेशीर शिक्षेची तरतूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.