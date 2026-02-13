देश

Coal Scam : कोळसा घोटाळा प्रकरणी ‘ED’ची मोठी कारवाई!, तब्बल 100 कोटींपेक्षाही अधिकची मालमत्ता जप्त

Coal Scam ED Action : मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे ; स्थानिक प्रशासनाचा सक्रिय सहभाग असल्याचेही तपासात समोर
Coal Scam ED Action

Coal Scam ED Action

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

ED Takes Major Action in Coal Scam Investigation : ंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बेकायदेशीर कोळसा खाणकाम प्रकरणात मोठी कारवाई करत, तब्बल १००.४४ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) च्या लीज क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर खाणकाम आणि कोळसा चोरीचा समावेश आहे.

याआधी ८ जानेवारी २०२६ रोजी  ईडीने कोलकाता आणि दिल्लीतील १० ठिकाणी छापे टाकले होते. या छाप्यांमध्ये सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारेच  आता या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.

तपासात असे दिसून आले आहे की हे संपूर्ण रॅकेट अनुप मांझी उर्फ ​​लाला यांच्या नेतृत्वाखालील सिंडिकेट चालवत होते. असा आरोप आहे की या सिंडिकेटने मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे कोळसा उत्खनन केला आणि नंतर तो पश्चिम बंगालमधील अनेक कारखान्यांमध्ये पोहोचवला. या कारवाईत स्थानिक प्रशासनाचा सक्रिय सहभाग असल्याचेही तपासात समोर आले आहे.

Coal Scam ED Action
ईडीच्या तपासात असेही उघड झाले की स्टील आणि लोह क्षेत्रातील काही कंपन्यांनी बेकायदेशीर कोळसा रोखीने खरेदी केला. यामुळे त्यांना त्यांची बेकायदेशीर कमाई दाखविण्यास मदत झाली. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये रिअल इस्टेट, मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूक समाविष्ट आहे. या मालमत्ता शाकंभरी इस्पात आणि पॉवर लिमिटेड आणि गगन फेरोटेक लिमिटेड यांच्या नावावर आहेत.

Coal Scam ED Action
ईडीने स्पष्ट केले आहे की बेकायदेशीर खाणकाम आणि मनी लाँडरिंगसारखे गुन्हे देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांना हानी पोहोचवतात आणि सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई सुरूच राहील.

Enforcement Directorate
Coal Scam

