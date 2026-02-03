Mamata Banerjee's Big Move: पश्चिम बंगाल निवडणुकीसाठी ममता बॅनर्जींचा मोठा निर्णय; ‘TMC’ने केली घोषणा!

TMC to contest West Bengal elections independently : पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी स्वबळावर निवडणूक लढवणार हे स्पष्ट झाले आहे. तृणमूल काँग्रेसने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. भाजप आणि काँग्रेससारखे पक्ष त्यांचे प्रतिस्पर्धी असतील. तर ओवेसी यांचा पक्ष एआयएमआयएम देखील या निवडणूक रिंगणात आपले नशीब आजमावण्याची शक्यता आहे.
याचबरोबर ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमध्ये ‘एसआयआर’विरुद्ध जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. त्यांनी स्वतः एसआयआर प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. असे म्हटले जात आहे की, ममता बॅनर्जींसाठी ही प्रक्रिया मोठी अडचण बनत आहे.
कारण, या प्रकियेतून जर पश्चिम बंगालमधील मोठ्या संख्येने बनावट मतदार, विशेषतः अल्पसंख्याक समुदायातील मतदारांना अंतिम मतदार यादीतून काढून टाकले गेले, तर तृणमूल काँग्रेसला मोठा फटका बसू शकतो.
कारण, बंगालमध्ये अल्पसंख्याक मतदारांची मजबूत पकड असल्याचे मानले जाते, जे टीएमसीसाठी फायदेशीर ठरतात. बंगालमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या २७ टक्के आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तर अंतिम मतदार यादी १४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.
