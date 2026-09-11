PF खात्यातून इमर्जन्सीत पैसे काढायचे आहेत? EPFO ने बदलले नियम, आता मिळतील 'इतके' टक्के पैसे!

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या सदस्यांसाठी PF खात्यातून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. विशेष म्हणजे, गरजेच्या वेळी PFमधून अंशतः पैसे काढताना येणारी प्रक्रिया आता अधिक सोपी आणि स्पष्ट करण्यात आली आहे. आजारपण, मुलांचे शिक्षण, लग्न, घर खरेदी किंवा बांधकाम अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी PFमधून पैसे काढता येणार आहेत..नव्या नियमांनुसार PF अॅडव्हान्सचे तीन मुख्य गट करण्यात आले आहेत. यामध्ये आवश्यक गरजा, घराशी संबंधित गरजा आणि विशेष परिस्थितींचा समावेश आहे. त्यामुळे कोणत्या कारणासाठी किती वेळा पैसे काढता येतील, याबाबतचा संभ्रम कमी होणार आहे..8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठं अपडेट! अहवाल कधी येणार? पगारवाढ कधी? संसदेत सरकारने दिली माहिती .वैद्यकीय उपचार किंवा मेडिकल इमर्जन्सीची गरज असल्यास सदस्याला PFमधून अॅडव्हान्स घेता येईल. या कारणासाठी पैसे काढण्यावर ठराविक वेळेची मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. म्हणजेच गरज पडल्यास पात्र सदस्य अनेक वेळा PF अॅडव्हान्स घेऊ शकतो.मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा अभ्यासाच्या खर्चासाठी PFमधून अॅडव्हान्स घेता येतो. मात्र, संपूर्ण नोकरीच्या काळात या कारणासाठी जास्तीत जास्त १० वेळा पैसे काढण्याची सुविधा आहे..स्वतःचं लग्न, मुलांचं लग्न किंवा भाऊ-बहिणीच्या लग्नासाठी PFमधून पैसे काढता येतील. या कारणासाठी संपूर्ण सेवाकाळात जास्तीत जास्त ५ वेळा PF अॅडव्हान्स घेता येईल.घर किंवा प्लॉट खरेदी, घर बांधणं, होम लोनची परतफेड तसेच घराची दुरुस्ती किंवा रिनोव्हेशन यासाठी PF अॅडव्हान्स घेता येईल. या कारणांसाठी सेवाकाळात जास्तीत जास्त ५ वेळा पैसे काढता येतील. विशेष परिस्थिती किंवा इमर्जन्सीसाठी मात्र २ वेळा पैसे काढण्याची मर्यादा आहे..8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात मोठा बदल? पेन्शनधारकांना मिळू शकते ४५ हजारांची किमान पेन्शन .नव्या नियमांनुसार पात्र सदस्य संबंधित अटी पूर्ण केल्यास आपल्या एकूण EPF बॅलन्सच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम अॅडव्हान्स म्हणून काढू शकतो. यासाठी सदस्याचा EPFमध्ये किमान १२ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झालेला असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अचानक आर्थिक गरज निर्माण झाल्यास कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या PF खात्याचा अधिक सहजपणे उपयोग करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.