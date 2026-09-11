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PF खात्यातून इमर्जन्सीत पैसे काढायचे आहेत? EPFO ने बदलले नियम, आता मिळतील 'इतके' टक्के पैसे!

EPFO PF Withdrawal Rules : आजारपण, मुलांचे शिक्षण, लग्न, घर खरेदी किंवा बांधकाम अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी PFमधून पैसे काढता येणार आहेत.
EPFO PF Withdrawal Rules

EPFO PF Withdrawal Rules

ESAKAL

Shubham Banubakode
Updated on

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या सदस्यांसाठी PF खात्यातून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. विशेष म्हणजे, गरजेच्या वेळी PFमधून अंशतः पैसे काढताना येणारी प्रक्रिया आता अधिक सोपी आणि स्पष्ट करण्यात आली आहे. आजारपण, मुलांचे शिक्षण, लग्न, घर खरेदी किंवा बांधकाम अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी PFमधून पैसे काढता येणार आहेत.

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