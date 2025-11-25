देश

Ethiopia Volcano Ash : मुंबई अन् दिल्लीपर्यंत पोहोचली इथोपियातील ज्वालामुखीची राख; अनेक विमानांची उड्डाणे रद्द, अलर्ट जारी

India Airspace Ash : हवामान खात्याने SIGMET व विशेष अलर्ट जारी केला आहे. मुंबई, दिल्लीसह अनेक मार्गांवरील विमाने रद्द किंवा वळवण्यात आली आहेत. ज्वालामुखीची राख इंजिन व सेन्सर्ससाठी अत्यंत घातक असल्यामुळे विशेष काळजी घेतली जात आहे.
Volcanic ash cloud from Ethiopia drifting towards Indian airspace causing flight disruptions and aviation safety alerts.

Volcanic ash cloud from Ethiopia drifting towards Indian airspace causing flight disruptions and aviation safety alerts.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. इथिओपियातील हैली गुब्बी ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे राख भारताच्या हवाई क्षेत्रात पोहोचली.

  2. राखेचा ढग ३०,००० ते ३५,००० फूट उंचीवर पसरला असून तो विमान उड्डाण स्तरावर आहे.

  3. वाऱ्यांमुळे ही राख ओमान आणि अरबी समुद्रमार्गे भारतात आली.

इथिओपियाच्या हैली गुब्बी ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचे परिणाम आता भारतात जाणवत आहेत. जोरदार वाऱ्यांमुळे वाहून जाणारी ज्वालामुखीची राख ओमान आणि अरबी समुद्रमार्गे भारतीय हवाई क्षेत्रात पोहोचली आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि मुंबई-दिल्ली हवामान कार्यालयाने विमान कंपन्यांसाठी महत्त्वपूर्ण हवामान सल्ला जारी केला आहे. विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की ही राख उंचावरील विमानांना धोका निर्माण करू शकते, म्हणून सर्व मार्गांवर आणि उड्डाण पातळीवर विशेष दक्षता घ्यावी.

Loading content, please wait...
India
delhi
Mumbai
Aircraft
Africa
air travel
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com