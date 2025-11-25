Ethiopia Volcano Ash : मुंबई अन् दिल्लीपर्यंत पोहोचली इथोपियातील ज्वालामुखीची राख; अनेक विमानांची उड्डाणे रद्द, अलर्ट जारी

Summaryइथिओपियातील हैली गुब्बी ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे राख भारताच्या हवाई क्षेत्रात पोहोचली.राखेचा ढग ३०,००० ते ३५,००० फूट उंचीवर पसरला असून तो विमान उड्डाण स्तरावर आहे.वाऱ्यांमुळे ही राख ओमान आणि अरबी समुद्रमार्गे भारतात आली..इथिओपियाच्या हैली गुब्बी ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचे परिणाम आता भारतात जाणवत आहेत. जोरदार वाऱ्यांमुळे वाहून जाणारी ज्वालामुखीची राख ओमान आणि अरबी समुद्रमार्गे भारतीय हवाई क्षेत्रात पोहोचली आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि मुंबई-दिल्ली हवामान कार्यालयाने विमान कंपन्यांसाठी महत्त्वपूर्ण हवामान सल्ला जारी केला आहे. विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की ही राख उंचावरील विमानांना धोका निर्माण करू शकते, म्हणून सर्व मार्गांवर आणि उड्डाण पातळीवर विशेष दक्षता घ्यावी. .इथिओपियाच्या हैली गुब्बी ज्वालामुखीचा अचानक उद्रेक झाला. मोठ्या प्रमाणात ज्वालामुखीची राख आकाशात अनेक किलोमीटर वर गेली. ही राख वाऱ्यासोबत वाहून गेली आणि त्याचा थेट हवाई मार्गांवर परिणाम झाला. इथिओपियातून राख उसळली आणि राखेचा ढग अंदाजे ३०,०००-३५,००० फूट उंचीवर पोहोचला. वारा आखाती देशांकडे वाहत होता, त्यामुळे राखेचा मोठा भाग ओमान आणि अरबी समुद्राकडे वाहू लागला. २४ नोव्हेंबर रोजी ही राख भारतात पोहोचली, म्हणजेच वारा ती अरबी समुद्रमार्गे भारतातून वाहून नेत होता. ही राख महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि मध्य भारतातील हवाई मार्गांजवळून जात आहे. यामुळे काही विमान कंपन्यांनी उड्डाणे रद्द केली आहेत तर काहींचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. .सल्ला का जारी करण्यात आला?ज्वालामुखीची राख विमानांसाठी अत्यंत धोकादायक आहे, कारण त्यामुळे इंजिनमध्ये बिघाड होऊ शकतो. राख इंजिनमध्ये वितळते आणि अडथळे निर्माण करू शकते. विंडशील्ड आणि सेन्सर्स खराब होतात. राख काचेला गंजते, ज्यामुळे वैमानिकांना ते पाहणे कठीण होते. विमानाच्या एअरफ्रेम खराब होतात. ते रडारवर स्पष्टपणे दिसत नाही, त्यामुळे धोका अचानक वाढू शकतो. या परिस्थिती लक्षात घेता, मुंबई आणि दिल्लीतील हवामान वॉच कार्यालयांनी महत्त्वपूर्ण हवामान माहिती (SIGMET) जारी केली आहे. .DGCA/ATC काय करत आहे?विमान कंपन्यांना मार्ग आणि उंची बदलण्यास (FL250–FL350 टाळण्यास) आणि प्रभावित क्षेत्रात ऑपरेशन कमी करण्यास सांगितले आहे. राखेचे पॅच टाळण्यासाठी काही उड्डाणे मार्ग बदलण्यात आली आहेत. इथिओपियामध्ये ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला, ज्यामुळे धूर हवेत पसरला आणि तो ओमान आणि अरबी समुद्रापर्यंत वाहून गेला. काही तासांतच धूर भारताच्या वरच्या हवेत पोहोचला. विमाने ज्या थरात उडतात त्या थरात राख तरंगत आहे—३०,०००-३५,००० फूट. इंजिनचे नुकसान टाळण्यासाठी, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) सर्व विमान कंपन्यांना सतर्क केले आणि SIGMET जारी केले. .FAQs 1. ज्वालामुखीची राख विमानांसाठी धोकादायक का आहे? राख इंजिनमध्ये वितळून अडथळे निर्माण करू शकते, सेन्सर्स आणि काच खराब करते तसेच इंजिन बंद पडण्याचा धोका वाढवते.2. भारतात ही राख कशी पोहोचली? इथिओपियातून उठलेली राख जोरदार वाऱ्यांमुळे ओमान आणि अरबी समुद्र मार्गे भारतात आली.3. कोणत्या भागांवर परिणाम झाला आहे? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान आणि मध्य भारतातील हवाई मार्ग प्रभावित झाले आहेत.4. DGCA ने काय पावले उचलली आहेत? DGCA ने फ्लाइट लेव्हल २५० ते ३५० टाळण्याचा सल्ला दिला आहे आणि विमानांना पर्यायी मार्ग वापरण्यास सांगितले आहे.5. प्रवाशांवर याचा काय परिणाम झाला? काही उड्डाणे रद्द झाली, काही उशिराने झाली आणि काहींचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत.6. ही परिस्थिती किती काळ चालू राहू शकते? हे वाऱ्याच्या गतीवर आणि राखेच्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, त्यामुळे नियमित अपडेट्स तपासणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.