EVMवर भाजपच्या पर्यायावर टेप लावल्याची तक्रार; निवडणूक आयोग म्हणाले, खरं असेल तर पुन्हा मतदान घेऊ

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान आज होत आहे. सर्वच मतदान केंद्रात मतदारांनी गर्दी केली असून मोठ्या संख्येनं मतदार बाहेर पडले आहेत. दरम्यान, काही ठिकाणी अनुचित प्रकार घडल्याचंही समोर आलंय. डायमंड हार्बर मतदारसंघात असलेल्या फाल्टा इथं ईव्हीएमवर भाजपच्या पर्यायासमोर टेप लावल्याची तक्रार करण्यात आलीय. यावर पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांनी म्हटलं की, ज्या पोलिंग बूथवर कोणत्याही ईव्हीएम बटणावर टेप लावलेलं आढळलं तिथं पुन्हा मतदान होईल..निवडणूक आयोगाने म्हटलं की, जर एखाद्या ईव्हीएमबाबत असा प्रकार घडल्याचं आढळून आलं तर त्याची चौकशी केली पाहिजे आणि नोंदही घेतली पाहिजे. जर खरंच असं झालं असेल तर त्या केंद्रांवर पुन्हा मतदान घेतलं जाईल..रुपाली चाकणकर यांना मोठा धक्का, सख्ख्या भावाचा निवडणुकीत दारुण पराभव.पश्चिम बंगालमधील भाजपचे सह प्रभारी अमित मालवीय यांनी आरोप केला होता की, विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात डायमंड हार्बर मतदारसंघातील फाल्टा इथं अनेक मतदान केंद्रावर भाजपच्या पर्यायावर टेप लावून ब्लॉक केलं होतं. त्यामुळे डायमंड हार्बर मतदारसंघात पुन्हा मतदान घ्यावं अशी मागणी केली होती..भाजपने डायमंड हार्बरमधून दीपक कुमार हल्दर यांना तिकीट दिलंय. या मतदारसंघात सध्या तृणमूलचे पन्ना लाल हल्दर हे आमदार आहेत. दोघेही दुसऱ्यांदा आमने-सामने आहेत. गेल्या वेळी पन्ना लाल हल्दर यांनी दीपक कुमार हल्दर यांना १६ हजार ९९६ मतांनी हरवलं होतं.