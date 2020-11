देवाच्या पायावर डोके असतानाच माजी काँग्रेस आमदाराचा हार्ट अटॅकने मृत्यू; CCTV कॅमेऱ्यात घटना कैद

नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी घडलेली एक घटना खूपच चर्चेत आहे. मध्य प्रदेशातील बैतूल मध्ये ही घटना घडली आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार आणि प्रसिद्ध उद्योगपती असलेल्या विनोद डागा यांचा अलिकडेच मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यू हाच सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. कारण त्यांना देवाच्या दारात मृत्यू आला आहे.

विनोद डागा हे निस्सिम भक्त होते. ते दररोज घराजवळच्याच जैन मंदिरामध्ये दर्शनासाठी जायचे. आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे ते 12 नोव्हेंबर रोजी जैन मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते. नेहमीप्रमाणे त्यांनी हात जोडून नमस्कार करुन देवाचे दर्शन घेतले. देवाच्या पायावर आपले डोके ठेवण्यासाठी म्हणून ते वाकले आणि त्यांनी आपले डोके मूर्तीच्या चरणावर ठेवले. मात्र, यावेळीच त्यांना हृदयविकाराचा एक जबर झटका आला. या झटक्यामुळे त्यांचा त्याचक्षणी मृत्यू झाला. देवाच्या पाया पडत असतानाच त्यांचा असा मृत्यू झाला असल्याने सगळीकडून हळहळ व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे मंदिरात असणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही संपूर्ण घटना कैद झाली आहे. सध्या हा व्हिडीओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Ex Congress MLA Vinod daga dies of Cardiac Arrest while worshipping..incident caught on CCTV..

May his soul rest in peace..@pankajbajpai22 @i_m_dollar @INCIndia @betul_talks @INCMP pic.twitter.com/fCFpfIRNQ2

— Gagan Sharma (@gagansharma2586) November 16, 2020