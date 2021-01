नवी दिल्ली- दिल्लीत ट्रॅक्टर परेडवेळी झालेल्या हिंसाचारानंतर पोलिस प्रशासनाने मोठी कारवाई करत सुमारे 40 दिवसांपासून सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन जबरदस्तीने संपवले. पोलिसांनी दिल्ली-सहारनपूर महामार्गावर एका बाजूला बसलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांना घटनास्थळावरुन पळवून लावताना त्यांचे तंबू पाडले आणि लाठीचार्जही केल्याचा आरोप आहे. घटनास्थळी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.

बडोतमध्ये कृषी कायद्याविरोदात सुमारे 40 दिवसांपूर्वी खाप चौधरी सुरेंद्रसिंह यांच्या नेतृत्त्वाखाली धरणे सुरु केले होते. नंतर सुरेंद्र सिंह या आंदोलनात एकटे पडले होते. सुरेंद्र सिंह यांना हटवल्यानंतर दुसऱ्या खापच्या चौधरीनी या आंदोलनाचे नेतृत्त्व केले. हळूहळू अनेक शेतकरी संघटनांबरोबर खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह पुन्हा एकदा आंदोलनस्थळी परतले. प्रजासत्ताक दिनी बडोत येथील आंदोलनस्थळी शेकडो शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीत गेले होते. दिल्लीतील घटनेनंतर बुधवारी दुपारपर्यंत बहुतांश शेतकरी दिल्लीतून आपापल्या गावी आणि आंदोलनस्थळी परतले होते.

Police remove protesting farmers from protest site at Baghpat

"NHAI wrote letter requesting for completion of their work which was being delayed by protesting farmers. We've peacefully removed protesters from the site," says Amit Kumar Singh, ADM Baghpat pic.twitter.com/SMRX8yVvUd

— ANI UP (@ANINewsUP) January 27, 2021