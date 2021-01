लाल किल्ल्यावर जे झालं त्याबद्दल माफ करा; शेतकऱ्यांचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली - प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या ट्रॅक्टर रॅलीवेळी गोंधळाचे आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. हिंसाचारानंतर बुधवारी शेतकरी नेत्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या व्यासपीठावरून शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितलं की, शेतकरी प्रजासत्ताक परेडमध्ये 2 लाखांहून जास्त ट्रॅक्टर सहभागी झाले होते. जगाची नजर याकडे लागून राहिली होती. सरकारने कट रचून हे आंदोलन मोडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने पंजाबच्या शेतकरी कामगार समितीला परेडमध्ये पुढे आणून बसवलं. सरकारने त्यांच्यासोबत हातमिळवणी केली होती असाही आरोप त्यांनी केला.

आमच्या प्रत्येक मार्गावर अडथळा तयार करण्यात आला. स्वत: सरकारने सर्वांना लाल किल्ल्यावर आणि आयटीओवर पाठवलं हे सर्वांना माहिती आहे. दीप सिद्धू सरकारचाच माणूस आहे. 26 जानेवारीला पोलिस चौकीवर सगळे पोलिस सोडून गेले आणि त्यांनी आपलं काम केलं. त्यांनी धार्मिक झेंडा फडकावला. यामुळे आमच्यासह देशाच्या भावना दुखावल्या. याबद्दल आम्ही कोणत्याही अटीशिवाय देसाची माफी मागतो. मात्पर शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन सुरुच राहील असं बलबीर यांनी सांगितलं.

On Martyrs' Day, we'll hold public rallies across India on behalf of the farmers' agitation. We will also keep a one-day fast. Our March to the Parliament on Feb 1st stands postponed for now due to this (yesterday's violence): Balbir S Rajewal, Bhartiya Kisan Union (R)#FarmLaws pic.twitter.com/b5dH9U6czJ

