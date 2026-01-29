देश

February 1 Rule Changes: १ फेब्रुवारीपासून सामान्यांच्या खिशावर परिणाम करणारे ५ मोठे बदल!

LPG to FASTag Changes : सरकारने हे बदल अर्थसंकल्पाच्या दिवशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
February rule changes : १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशात अनेक नवीन नियम लागू होणार आहेत. त्यांचा परिणाम सामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि खर्चावर थेट जाणवेल. सरकारने हे बदल अर्थसंकल्पाच्या दिवशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये गॅस, टॅक्स, फास्टॅग आणि बँकांशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे.

पहिला बदल एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत होईल. दर महिन्याप्रमाणे, १ फेब्रुवारी रोजी गॅसच्या नवीन किमती जाहीर होतील. १४ किलोग्रॅमच्या घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत सुधारणा अपेक्षित आहे, ज्याचा थेट परिणाम घरगुती स्वयंपाकघरातील खर्चावर होईल.

दुसरा मोठा बदल सीएनजी-पीएनजी आणि एटीएफ (विमानचालन इंधन) किमतींच्या सुधारणेशी संबंधित आहे. तेल कंपन्या या दिवशी या इंधनांसाठी नवीन दर जाहीर करतील. यामुळे वाहन आणि हवाई प्रवास खर्चात चढ-उतार होऊ शकतात.

तिसरा बदल म्हणजे पान मसाला, सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादनांवरील करांमध्ये वाढ. सरकारने या उत्पादनांवर नवीन उत्पादन शुल्क आणि उपकर लागू केला आहे. यामुळे या वस्तूंच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.

चौथा बदल FASTag वापरकर्त्यांसाठी दिलासा देणारा आहे. १ फेब्रुवारीपासून, नवीन FASTag खरेदी करणाऱ्यांना वाहन KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे वाहन मालकांचा वेळ आणि श्रम वाचतील.

पाचवा बदल बँक सुट्ट्यांशी संबंधित आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या यादीनुसार, फेब्रुवारीमध्ये अनेक दिवस बँकांना सुट्ट्या  असतील, ज्यामध्ये साप्ताहिक सुट्ट्या आणि राष्ट्रीय सुट्ट्या यांचा समावेश आहे. यासाठी महत्त्वाच्या बँकिंग कामांसाठी आधीच नियोजन करणे आवश्यक आहे.

