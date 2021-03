शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करणाऱ्या ब्रिटनला भारताचे उत्तर, 'ऑक्सफर्डप्रकरणी गप्प बसणार नाही'

नवी दिल्ली- परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी ब्रिटनमध्ये रश्मी सामंतबरोबर झालेल्या वर्णभेदी आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली आहे. ज्या पद्धतीने ब्रिटनच्या संसदेत भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करण्यात आली होती. अशाच पद्धतीने भारतीय संसदेत रश्मी सामंतचा मुद्दा चर्चेत आणला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. भारत सरकार सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून असल्याचे जयशंकर यांनी राज्यसभेत यावर बोलताना सांगितले. जेव्हा गरज असेल तेव्हा भारत हा मुद्दा पूर्ण ताकदीनिशी उपस्थित करेल, असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला.

रश्मी सामंतने ऑक्सफर्ड विद्यापीठात विद्यार्थी संघटनेची पहिली भारतीय महिला अध्यक्ष होऊन इतिहास रचला होता. परंतु, त्यानंतर तिने केलेल्या टि्वटमुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. या संपूर्ण प्रकरणात वर्णद्वेषी घटक सहभागी झाल्याचा आरोप तिने केला होता.

जयशंकर म्हणाले की, महात्मा गांधीच्या भूमीशी नाते असल्याकारणाने आम्ही कधी वर्षद्वेषाकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही. विशेषतः तेव्हा जेव्हा एखाद्या देशात आमचे बहुतांश नागरिक अधिक संख्येने राहतात. ब्रिटनबरोबर आमचे चांगले संबंध आहे. गरज पडल्यास आम्ही स्पष्टपणे अशाप्रकारचे मुद्दे पुन्हा उपस्थित करु.

As land of Mahatma Gandhi, we can never ever turn our eyes away from racism. Particularly so when it is in a country where we have such a large diaspora. We've strong ties with UK. We'll take up such matters with great candour when required: EAM on Oxford University's racism row pic.twitter.com/s54BS8GFYE

— ANI (@ANI) March 15, 2021