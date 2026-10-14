माजी IAS अधिकाऱ्याला अटक, ११९८ पदांच्या भरती प्रक्रियेत घोटाळ्याचा होता आरोप

Recruitment Scam: भरती घोटाळा प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेनं माजी आयएएस अधिकाऱ्याला अटक केलीय. उत्तर प्रदेशात २०१४मध्ये पशुधन प्रसार अधिकारी भरती झाली होती. यात घोटाळा केल्याचा आरोप तत्कालीन प्रमुख सचिव आणि निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी योगेश कुमार यांच्यावर होते. लखनऊच्या गोमतीनगरमधून त्यांना या प्रकरणी अटक करण्यात आलीय..MPSC घोटाळा उघड करणार असल्यानं मला निलंबित केलं, आरोग्य उपसंचालिका गायकवाड यांचे खळबळजनक आरोप.२०१४मध्ये समाजवादी पार्टीचं सरकार असताना उत्तर प्रदेशात ११९८ पदांवर पशुधन प्रसार अधिकाऱ्यांची भरती जाहीर झाली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर योगेश कुमार निवृत्त झाले होते. तेव्हा राज किशोर सिंह हे पशुधन मंत्री होते. त्यांच्याविरोधातही तक्रार दाखल केली होती..भरती प्रक्रियेत अनियमितता समोर आल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेकडून कारवाई केली जात आहे. तत्कालीन सचिव योगेश कुमार यांना अटक करण्यात आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. भऱतीचे नियम डावलून ओएमआर शीटचे मूल्यांकन वेगळ्या पद्धतीने केले आणि विभागायी निवड समितीचे अधिकार संपवल्याचंही समोर आलं होतं..योगेश कुमार हे भरती प्रक्रियेवेळी प्रशासनात प्रमुख पदावर होते. भरतीनंतर ते सेवानिवृत्त झाले होते. आर्थिक गुन्हे शाखेनं सांगितलं की, या प्रकरणात योगेश कुमार यांची भूमिका असल्याचे पुरावे मिळाले होते. याच आधारे अटक करण्यात आलीय. योगेश कुमार हे १९८०च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.