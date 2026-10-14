MPSC घोटाळा उघड करणार असल्यानं मला निलंबित केलं, आरोग्य उपसंचालिका गायकवाड यांचे खळबळजनक आरोप

MPSC Scam: लातूर येथील आरोग्य उपसंचालक पदावर कार्यरत असलेल्या डॉक्टर रेखा गायकवाड यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या कार्यकाळातील विविध कामांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या शहरी आरोग्यसेवेचे आयुक्त तथा राष्ट्रीय नागरिक आरोग्य अभियानाचे संचालक डॉक्टर सुनील भोकरे यांनी दिले होते. या चौकशीसाठी दोन वेळा समितीही बदलण्यात आली. चौकशीत मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळल्याने डॉक्टर गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे..रेखा गायकवाड यांच्या कार्यकाळातील अधिकारी गट ‘अ’मधील प्रतिनियुक्ती, अस्थायी नियुक्त्या, बंदपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या यांची चौकशी करण्यात आली. तसेच गट ‘क’ संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती प्रक्रिया आणि बोगस व्यावसायिकांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईचीही तपासणी करण्यात आली..तरुण व्यावसायिकाचा संशयास्पद मृत्यू, मॉडेलसोबत लिव्ह इनमध्ये रहायचा; फ्लॅटवर सापडली शक्तिवर्धक औषधं अन् आक्षेपार्ह वस्तू.उपसंचालक स्तरावरून रुग्णालयांसाठी देण्यात आलेल्या तांत्रिक मंजुरीशिवाय औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी करण्यात आली का, याचीही चौकशी करण्यात आली. या सर्व बाबींमध्ये चौकशीदरम्यान तफावत आढळल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यानंतर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे..दरम्यान, रेखा गायकवाड यांनी निलंबनाच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रात्री १२ वाजता फोन करून आपली नियुक्ती रद्द करून कार्यमुक्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. गेल्या तीन वर्षांपासून आपण या पदावर कार्यरत होतो असेही त्यांनी म्हटले..आपली सेवानिवृत्ती अवघ्या १५ दिवसांवर असताना अन्यायकारक आणि खच्चीकरण करणारा शासन निर्णय काढण्यात आल्याचा आरोप डॉक्टर गायकवाड यांनी केला. आरोग्य विभाग आणि एमपीएससीशी संबंधित मोठा घोटाळा उघड करणार असल्याने ही कारवाई केली असल्याचा आरोपही केला..आरोग्यमंत्र्यांकडे न्यायाची मागणी करताना ओएसडी शरद मगर यांच्याकडून गेल्या तीन महिन्यांपासून धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकाराला कंटाळून आपण न्याय मागत असल्याचे डॉक्टर गायकवाड यांनी सांगितले. आरोग्य मंत्र्यांनीही म्हणणे ऐकून घेतले नसल्याचा आरोप रेखा गायकवाड यांनी केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.