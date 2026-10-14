महाराष्ट्र बातम्या

MPSC घोटाळा उघड करणार असल्यानं मला निलंबित केलं, आरोग्य उपसंचालिका गायकवाड यांचे खळबळजनक आरोप

Rekha Gaikwad Suspended: लातूरमध्ये आरोग्य उपसंचालिका डॉक्टर रेखा गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय. निवृत्तीच्या १५ दिवस आधी करण्यात आलेली ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचा आरोप रेखा गायकवाड यांनी केला आहे.
Rekha Gaikwad Suspended

Rekha Gaikwad

esakal

सूरज यादव
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MPSC Scam: लातूर येथील आरोग्य उपसंचालक पदावर कार्यरत असलेल्या डॉक्टर रेखा गायकवाड यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या कार्यकाळातील विविध कामांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या शहरी आरोग्यसेवेचे आयुक्त तथा राष्ट्रीय नागरिक आरोग्य अभियानाचे संचालक डॉक्टर सुनील भोकरे यांनी दिले होते. या चौकशीसाठी दोन वेळा समितीही बदलण्यात आली. चौकशीत मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळल्याने डॉक्टर गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे.

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