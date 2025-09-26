जनतेनं निवडलेल्या सरकारकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्यपालांना हटवण्याची व्यवस्था तयार व्हावी, SCच्या माजी न्यायमूर्तींचं मत

न्यायालयाचा ज्यांच्याविरोधात एखादा निर्णय आला असेल अशा लोकांना राज्यपाल बनवू नये असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन यांनी म्हटलंय. राज्यपालांची नियुक्ती करण्यासाठी आणि त्यांना हटवण्यासाठी एक घटनात्मक व्यवस्था करायला हवी. निवडून आलेल्या सरकारच्या कामात अनावश्यक हस्तक्षेप करणाऱ्या राज्यापालांवर कारवाई केली पाहिजे असंही नरीमन यांनी म्हटलंय..Kolhapur Lawyer Trapped : वकिलानेच घेतली लाच, प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने लाखो रूपये उकळत होता...; तक्रारदाराने घडवली अद्दल.पक्षाच्या नेत्याला राज्यपाल करू नयेएका कार्यक्रमात माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन यांनी बोलताना राज्याच्या कारभारात, सरकारच्या कामात राज्यपालांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपावर मत मांडलं. ते म्हणाले की, तुम्ही तुमच्या पक्षाच्या एखाद्या नेत्याला राज्यपाल म्हणून नियुक्त करू शकत नाही. निरोगी अशी परंपरा निर्माण व्हायला हवी, त्यामुळे अशी कोणतीही व्यक्ती नियुक्त होऊ नये. एखाद्या राज्यपालांना न्यायालय दोषी ठऱवत असेल तर त्यांना पदावरून हटवले पाहिजे. न्यायालयाने ही कारवाई करावी किंवा अशी तरतूद करावी की उच्च न्यायालया किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवल्यास केंद्र सरकारने त्यांना हटवावं असंही नरीमन म्हणाले..शपथ मोडलेल्यांना पदावरून हटवावंराज्यपाल जी शपथ घेतात त्यात काय लिहिलेलं असतं ते बघायला पाहिजे. त्यात काय काम असतं, त्यांच्या घटनात्मक मर्यादा काय आहेत हे माहिती असायला हवं. घटनेच्या अधीन राहून काम केलं पाहिजे आणि लोकांची काळजी घेतली पाहिजे. त्यामुळे जे शपथ मोडतात, उल्लंघन करतात त्यांना राज्यपालपदी ठेवू नये असं स्पष्ट मत माजी न्यायमूर्ती नरीमन यांनी व्यक्त केलं..राज्यपालांना हटवण्याच्या नियमाची गरजतुमच्याच पक्षाच्या नेत्याला तुम्ही राज्यपाल बनवू नये. राज्यपालांच्या नियुक्तीबाबत एक नियम तयार करायला हवा. समजा एखाद्या राज्यपालाने संविधानाचं उल्लंघन केलं. त्याने १० विधेयकांना मंजुरी देण्याऐवजी सगळी राष्ट्रपतींकडे पाठवली. सगळं प्रकरण कोर्टात जातं आणि कोर्टाने या पद्धतीला चुकीचं ठरवून राज्यपालांना दोषी ठरवलं तर तुम्ही अशा व्यक्तीला पदावरून हटवल्याचं पाहिलंय का? त्यामुळे अशी तरतूद करण्याची गरज नरीमन यांनी व्यक्त केलीय..सध्या तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या बिगर भाजपशासित राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद चर्चेत आहे. राज्यपालांकडून विधेयकांना वेळेत मंजुरी देण्याची काल मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्यानंतर नवा वाद निर्माण झाला होता. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी न्यायमूर्ती नरीमन यांनी व्यक्त केलेल्या मताची चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.