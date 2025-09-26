देश

जनतेनं निवडलेल्या सरकारकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्यपालांना हटवण्याची व्यवस्था तयार व्हावी, SCच्या माजी न्यायमूर्तींचं मत

राज्यपालांकडून राज्यात निवडून दिलेल्या सरकारची विधेयकं मंजूर केली जात नसतील आणि त्यांना कोर्टाने दोषी ठऱवलं तर त्यांना हटवण्याची व्यवस्था तयार करायला हवी असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलंय.
न्यायालयाचा ज्यांच्याविरोधात एखादा निर्णय आला असेल अशा लोकांना राज्यपाल बनवू नये असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन यांनी म्हटलंय. राज्यपालांची नियुक्ती करण्यासाठी आणि त्यांना हटवण्यासाठी एक घटनात्मक व्यवस्था करायला हवी. निवडून आलेल्या सरकारच्या कामात अनावश्यक हस्तक्षेप करणाऱ्या राज्यापालांवर कारवाई केली पाहिजे असंही नरीमन यांनी म्हटलंय.

