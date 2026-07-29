BJP Leader Death : युपीचे माजी मंत्री भुर्जींचा आमदार निवासाच्या सातव्या मजल्यावरून पडून मृत्यू; नेमकं काय घडलं?

Former UP Minister Dies : उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथील लालबाग परिसरातील आमदार निवासात भाजपच्या ओबीसी मोर्चाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त नानकद्दीन भुर्जी यांचा सातव्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी सर्व बाजूंनी तपास सुरू केला आहे..माहितीनुसार, नानकद्दीन भुर्जी हे बलिया जिल्ह्यातील बेल्थरा रोड मतदारसंघाचे सुभासपा आमदार हंसू राम यांच्या निवासस्थानी गेले होते. त्यांनी तेथील प्रतिनिधीला कॉफी आणण्यास सांगितले. प्रतिनिधी परत येईपर्यंत भुर्जी खोलीत नव्हते. काही वेळाने ते इमारतीखाली पडलेल्या अवस्थेत आढळून आले. त्यांना तातडीने सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..रुग्णालय प्रशासनाने मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून, मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार असल्याचे सांगितले. पोलिसांनीही अपघात, आत्महत्या किंवा अन्य कोणतीही शक्यता नाकारलेली नसून सर्व अंगांनी तपास सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.दरम्यान, नानकद्दीन भुर्जी यांना कोणताही गंभीर आजार नव्हता, असा दावा त्यांच्या नातेवाईकांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अचानक झालेल्या मृत्यूबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Uttar Pradesh Ghat Accidents: उत्तर प्रदेशमध्ये गंगा स्नानादरम्यान मोठा अपघात, १२ जण बुडाले; ५ भाविकांचा मृत्यू.राजकीय प्रवासनानकद्दीन भुर्जी हे उत्तर प्रदेशातील मागासवर्गीय राजकारणातील सक्रिय नेते होते. २००६ मध्ये समाजवादी पक्षाच्या सरकारमध्ये त्यांना राज्यमंत्री दर्जा देण्यात आला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि पक्षाच्या ओबीसी मोर्चामध्ये सक्रिय भूमिका बजावली. त्यांनी 'हिंदुस्तान पिछडा मोर्चा' या संघटनेचीही स्थापना केली होती. पोलिस तपास आणि शवविच्छेदन अहवालानंतरच या घटनेमागील नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.