CAA ते शेतकरी आंदोलन... मोदी सरकारच्या इतिहासातील पहिला केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा; विद्यार्थी आंदोलनाने मोठा राजकीय बदल घडवला!

नरेंद्र मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच एका केंद्रीय मंत्र्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा सरकारसाठी एक मोठी राजकीय घडामोड म्हणून पाहिला जात आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या एका महिन्यापासून कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली हजारो विद्यार्थी आणि तरुण त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन करत आहेत. या घडामोडीमुळे त्या मोठ्या आंदोलनांची आठवण झाली आहे, जेव्हा दीर्घकाळ चाललेल्या विरोधानंतरही सरकार आपल्या कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याला पदावरून दूर करण्यास तयार नव्हते..२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यापासून अनेक मोठे राजकीय वाद, जनआंदोलने आणि देशव्यापी आंदोलने झाली आहेत, परंतु आंदोलनांच्या दबावाखाली कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याने राजीनामा दिलेला नाही. त्यामुळे, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळातील पहिला मंत्रिपदाचा राजीनामा मानला जातो. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पक्षाचे समर्थक गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सातत्याने आंदोलन करत आहेत. .गुडघ्यावर बसले, कानाला फोन अन् डोळ्यात भावना... राजीनाम्याची बातमी ऐकताच अभिजीत दीपके भावूक; सीजेपीची पहिली प्रतिक्रिया व्हायरल.शिक्षण व्यवस्था, कथित पेपरफुटी, परीक्षा सुधारणा आणि उत्तरदायित्व हे आंदोलनातील प्रमुख मुद्दे होते. आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये अनेक वेळा तणाव वाढला. यापूर्वी, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ( सीएए ) देशभरात दीर्घकाळ निदर्शने झाली होती . दिल्लीतील शाहीन बागसह अनेक राज्यांमध्ये ही निदर्शने महिनेभर सुरू होती, परंतु केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द केला नाही, तसेच कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याने राजीनामा दिला नाही..त्याचप्रमाणे, तीन कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे देशातील सर्वात प्रदीर्घ आंदोलनांपैकी एक होते. शेतकरी जवळपास वर्षभर दिल्लीच्या सीमेवर थांबले होते. अखेरीस, केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, पण त्या काळातही एकाही केंद्रीय मंत्र्याने राजीनामा दिला नाही. सूत्रांनुसार, सरकार सोमवारी संसदेत सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ सादर करण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि इतर अनियमिततांना आळा घालण्यासाठी अधिक कठोर तरतुदी आणणे, हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे मानले जाते..Dharmendra Pradhan Resigns : CJP चा ऐतिहासिक विजय! धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा! मोदी सरकार का झुकले? 8 मुख्य कारणे वाचा.सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि इतर गैरप्रकारांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष जलदगती न्यायालयाने शनिवारी कामकाज सुरू केले. विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोव्हर बलिगा यांनी राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालय संकुलात न्यायालयाचा कार्यभार स्वीकारला. सूत्रांनुसार, नीट यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या १३ आरोपींचा खटलाही याच न्यायालयात वर्ग होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.