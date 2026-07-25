देश

CAA ते शेतकरी आंदोलन... मोदी सरकारच्या इतिहासातील पहिला केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा; विद्यार्थी आंदोलनाने मोठा राजकीय बदल घडवला!

Dharmendra Pradhan Resignation: जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनादरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी आपला राजीनामा पंतप्रधान मोदी यांना पाठवला
Dharmendra Pradhan Resignation

Dharmendra Pradhan Resignation

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नरेंद्र मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच एका केंद्रीय मंत्र्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा सरकारसाठी एक मोठी राजकीय घडामोड म्हणून पाहिला जात आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या एका महिन्यापासून कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली हजारो विद्यार्थी आणि तरुण त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन करत आहेत. या घडामोडीमुळे त्या मोठ्या आंदोलनांची आठवण झाली आहे, जेव्हा दीर्घकाळ चाललेल्या विरोधानंतरही सरकार आपल्या कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याला पदावरून दूर करण्यास तयार नव्हते.

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