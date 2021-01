शेतकरी आंदोलन मिटणार? यूपी गेटवर कलम 144'; राकेश टिकैत मागण्यांवर ठाम

नवी दिल्ली : गाझीयाबाद जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना यूपी गेटवरुन आंदोलनाचे ठिकाण रिकामं करण्यासाठी अल्टीमेटम दिला आहे. हायवे रिकामा करण्याची नोटीस मिळाल्यानंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ता राकेश टिकैत यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणावरुन हटण्यास नकार दिला आहे. यावेळी राकेश टिकैत यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. त्यांनी म्हटलं की, काही लोक प्रशासनासोबत मिळून कट रचत आहेत. आता कोणत्याही परिस्थितीत हे आंदोलन समाप्त होणार नाही.

गुरुवारी संध्याकाळी जिल्हाधिकारी अजयशंकर पांडेय यांनी राकेश टिकैत आणि अन्य शेतकरी नेत्यांना नोटीस पाठवून हायवे रिकामा करण्यास सांगितले होते. यानंतर राकेश टिकैत धरणे आंदोलनाला बसले. त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले होते. त्यांनी म्हटलं की, शेतकरी शांततेत आंदोलन करत आहेत. मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात कट करुन त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने भलेही आंदोलनाची वीज आणि पाण्याचे कनेक्शन तोडले तरी आसपासच्या गावातून त्यांच्यासाठी पाणी येईलच.

A notice has been served to them (farmers) under Section 133 of CrPC (conditional order for removal of nuisance): Ghaziabad ADM City Shailendra Kumar Singh at Ghazipur border pic.twitter.com/8tGIsrSV8T

यूपी गेटवर कलम 144 लागू

यूपी गेटवर गाझीयाबाद जिल्हा प्रशासनाने कलम 144 लावले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था खराब होऊ नये यासाठी गाझीपूर बॉर्डरवर मोठ्या संख्येने पोलिस दल तैनात करण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून अल्टीमेटम दिल्यानंतर काही लोक तिथून जायला लागले. ट्रॅक्टरमधून जाणाऱ्या लोकांनी म्हटलं की आता आम्ही आमच्या जिल्ह्यात आंदोलन करु. धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी आता कमी प्रमाणात लोक आहेत. यूपी गेटवर धरणे देणाऱ्या आंदोलकांविरोधात काही स्थानिक लोकांनी आंदोलन केले. त्यांनी खलिस्तानी गो बॅकच्या घोषणा दिल्या. त्याशिवाय देशद्रोही वाप जाओ चे देखील नारे लगावण्यात आले. या लोकांचं म्हणणं आहे की, हे लोक शेतकरी नाहीयेत. त्या लोकांनी घोषणाबाजी करत आंदोलनाचे ठिकाण रिकामं करण्याची मागणी पोलिसांकडे केली आहे.

We'll continue our sit-in protest & will not vacate site till talks with government are held. Administration has removed basic facilities including water & electricity supply. We'll get water from our villages: Bharatiya Kisan Union spokesperson Rakesh Tikait at Ghazipur border pic.twitter.com/oa9r39DMVw

