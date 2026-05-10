गॅस सिलिंडरच्या बहाण्याने तरुणीला शेतात नेलं; सामूहिक अत्याचारानंतर अश्लील व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल, दोघांना अटक

गाजियाबादच्या मोदीनगर परिसरात एका तरुण मुलीला गॅस सिलेंडर देण्याच्या निमित्ताने शेतात नेऊन तिच्यावर दोघांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आरोपींनी तिचा अश्लील व्हिडिओ तयार करून दोन दिवस तिला धमकावले. या प्रकरणी भोजपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..मोदीनगरमधील भोजपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतल्या एका गावात राहणाऱ्या या तरुणीचे स्वयंपाकाचे गॅस संपले होते. तिने ही बाब आपल्या ४० वर्षीय शेजारी अरविंद कुमार याला सांगितली. शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास अरविंदने गॅस सिलेंडर देईल असे सांगून तिची फसवणूक केली. तो तिला उसाच्या शेतात घेऊन गेला आणि तिच्यावर बलात्कार केला..याच दरम्यान गावातीलच पंकज नावाचा तरुण तिथे आला. त्याने संपूर्ण घटनेचे व्हिडिओ काढला, पंकजने व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत त्या तरुणीवरही अत्याचार केला, असा आरोप आहे..घटनेच्या नंतर ही तरुणी कशीबशी घरी परतली. पंकजकडून सतत धमक्या येत राहिल्याने तिने आपल्या कुटुंबीयांना सर्व हकीकत सांगितली. कुटुंबाने तिला तातडीने भोजपूर पोलीस ठाण्यात नेले आणि तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे तातडीने कारवाई सुरू केली. पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि तिचा जबाब दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवला गेला..मोदीनगरचे पोलीस अधीक्षक भास्कर वर्मा यांनी सांगितले की, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे अरविंद कुमार आणि पंकज या दोन्ही आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्यात आली. या प्रकरणात पुढील तपास सुरू आहे.