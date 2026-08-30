Himalayan Flood Risk : हिमाचल अन् तिबेटमध्ये 'टाईम बॉम्ब' सक्रिय! सतलज खोऱ्यातील 1,048 सरोवरांमुळे भारतात मोठ्या विनाशाचा धोका; NDMA चा धक्कादायक अहवाल

GLOF Threat in Himalayan Region : हवामान बदलामुळे हिमालयीन आणि ट्रान्स-हिमालयीन प्रदेशात हिमनदी सरोवरांची संख्या झपाट्याने वाढत असून, भविष्यात ही सरोवरे महापुरासाठी ‘टाइम बॉम्ब’ ठरण्याची शक्यता आहे. विशेषतः हिमाचल प्रदेश आणि तिबेटमधून वाहणाऱ्या सतलज नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात हिमनदी सरोवरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे समोर आले आहे. ही सरोवरे फुटल्यास नदीच्या खालच्या भागातील प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस होऊ शकतो..राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला (NGT) सादर केलेल्या अहवालातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हिमाचल प्रदेश विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण परिषदेच्या अभ्यासाचा हवाला देत एनडीएमएने सतलज नदीच्या खोऱ्यात हिमनदी सरोवरांची संख्या वेगाने वाढत असल्याचे नमूद केले आहे..चार वर्षांत हिमनदी सरोवरांची संख्या दुप्पटअहवालानुसार, सतलज नदीच्या खोऱ्यातील हिमनदी सरोवरांची संख्या २०१९ मध्ये सुमारे ५६० होती. ही संख्या २०२३ पर्यंत वाढून तब्बल १,०४८ वर पोहोचल्याचा अंदाज आहे. विशेषतः हिमनद्यांच्या अवशेषांपासून तयार झालेल्या नैसर्गिक धरणांमागे निर्माण होणाऱ्या सरोवरांची वाढ चिंताजनक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे..RSS Chief Mohan Bhagwat : 'भारतात मुस्लिमांनी राहू नये' असे म्हणणारी व्यक्ती हिंदू असू शकत नाही; आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरुन मोहन भागवत यांचे मोठे विधान, सर्वधर्मीय सलोख्याचा दिला संदेश.हिमनदी सरोवर अचानक फुटल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणी वेगाने खाली येते. या घटनेला ग्लेशियल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड (GLOF) असे म्हटले जाते. अशा पुरामुळे नदीच्या खालच्या भागातील वसाहती, जलविद्युत प्रकल्प, रस्ते, पूल आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे..वसाहती आणि जलविद्युत प्रकल्पांना मोठा धोकासतलज खोऱ्यातील हिमनदी सरोवरांची वाढ लक्षात घेता, भविष्यात GLOF च्या घटनांमुळे हिमाचल प्रदेशातील तसेच आसपासच्या संवेदनशील भागांमध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अचानक आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी होण्याचा धोका आहे. दरम्यान, हिमालयीन प्रदेशात जलविद्युत प्रकल्पांसह विविध पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उभारल्या जात आहेत. त्यामुळे अशा प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हिमनदी सरोवरांचा वाढता धोका गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे..धोके ओळखण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी यंत्रणाएनडीएमएने एनजीटीला सांगितले की, हिमालयीन प्रदेशातील हिमनदी सरोवर फुटून येणाऱ्या पुराचा धोका ओळखणे, त्याचे निरीक्षण करणे, जोखमीचे मूल्यांकन करणे आणि संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी केंद्र व संबंधित राज्य सरकारांच्या सहकार्याने व्यापक संस्थात्मक यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केली जात असून, संवेदनशील भागांमध्ये जोखीम कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत..8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 8 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणार; महागाई भत्ता अन् HRA वर काय होणार परिणाम?.सिक्कीमच्या दुर्घटनेने दिला इशाराऑक्टोबर २०२३ मध्ये सिक्कीममधील दक्षिण ल्होनाक सरोवर फुटल्यामुळे आलेल्या विनाशकारी पुराने हिमनदी सरोवरांच्या धोक्याची तीव्रता अधोरेखित केली होती. या दुर्घटनेत मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यामुळे भविष्यात अशा घटनांचा धोका कमी करण्यासाठी पूर्वतयारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..हिमनदी म्हणजे काय?हिमनदी म्हणजे पर्वतीय किंवा ध्रुवीय प्रदेशात दीर्घकाळ साचलेल्या बर्फाचा मोठा आणि जाड थर. स्वतःच्या वजनामुळे आणि गुरुत्वाकर्षणामुळे हा बर्फाचा थर अतिशय हळूहळू उताराच्या दिशेने सरकत असतो. हिमालयातील गंगोत्री ही याचे प्रमुख उदाहरण आहे. हिमनदीच्या हालचालीमुळे किंवा तिच्या वितळण्यामुळे तयार झालेल्या पाण्याच्या साठ्याला हिमनदी सरोवर म्हटले जाते. हवामान बदलामुळे हिमनद्या वेगाने वितळत असल्याने अशा सरोवरांची संख्या आणि आकार वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे..एनडीएमएच्या प्रमुख शिफारसीहिमनदी सरोवरांमुळे निर्माण होणारा धोका कमी करण्यासाठी एनडीएमएने काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्यामध्ये पुढील बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे -राष्ट्रीय GLOF जोखीम निवारण कार्यक्रमाचा अधिक संवेदनशील नदी खोऱ्यांमध्ये वेगाने विस्तार करावा.सतलजसारख्या आंतरराष्ट्रीय नदी प्रणालींच्या खोऱ्यांना विशेष प्राधान्य द्यावे.हिमालयीन राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी GLOFचा धोका आणि संभाव्य जोखमीचे सर्वंकष मूल्यांकन करणे अनिवार्य करावे.संवेदनशील हिमनदी सरोवरांचे नियमित निरीक्षण आणि जोखीम मूल्यांकन अधिक प्रभावी करावे.संभाव्य पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी पूर्वसूचना आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करावी..हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर हिमालयीन प्रदेशातील हिमनद्या आणि हिमनदी सरोवरांमध्ये होत असलेले बदल भविष्यातील आपत्तींच्या दृष्टीने गंभीर इशारा मानला जात आहे. त्यामुळे संभाव्य GLOF घटना रोखण्यासाठी वैज्ञानिक निरीक्षण, पूर्वसूचना प्रणाली आणि सुरक्षित पायाभूत सुविधांवर अधिक भर देणे आवश्यक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.